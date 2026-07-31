Amadeus gana 700 millones hasta junio, un 3,7% menos, limitado por el conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Fachada de la sede de Amadeus en el edificio Herre, a 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). La empresa proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes, Amadeus IT Group, ha acumulado una subida de un 18,6% en lo que va de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amadeus registró un beneficio de 700,2 millones de euros en el primer semestre de 2026, ganando así un 3,7% menos frente a los 727,4 millones del mismo periodo de un año antes, afectado por la situación de Oriente Próximo en el tráfico aéreo, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A pesar de la caída en beneficios, los ingresos aumentaron un 2,3% a mitad de año, hasta los 3.334,9 millones de euros, con un 5,1% a tipos de cambios, gracias a los incrementos de facturación de los segmentos de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea (+6,2%) y Hoteles y Otras Soluciones (+5,3%).

Mientras, el resultado bruto de explotación (Ebitda ajustado) se situó en los 1.011,5 millones de euros en los primeros seis meses, una cifra un 4,9% superior a la del año anterior.

El consejero delegado de la firma tecnológica, Luis Maroto, restó importancia al impacto de la reciente revisión a la baja de las previsiones de tráfico aéreo y aseguró que esta ralentización tendrá un efecto "limitado" sobre las perspectivas del grupo, gracias a la diversificación de su negocio por clientes, líneas de actividad y áreas geográficas.

Aunque reconoció que los volúmenes comenzaron a moderarse a partir de marzo debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, afirmó que la demanda de las soluciones de la compañía y su cartera comercial continúan mostrando fortaleza.

La pasada semana, la cotizada formalizó la adquisición de Idemia Public Security (IPS) y su grupo de compañías por un importe de 1.200 millones de euros, más un potencial pago adicional ('earn-out') de hasta 150 millones de euros. Para financiar la operación, ha suscrito un préstamo puente sindicado de 1.200 millones de euros en una única divisa con un grupo de bancos de referencia.