Amadeus logra beneficio récord de 1.347,9 millones en 2025 y propone un pago de diviendo de 664,6 millones

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amadeus registró un beneficio de 1.335,6 millones de euros en 2025, lo que supone un nueva cifra récord y un 6,6% más frente a los 1.252,7 millones de un año antes, impulsado por el crecimiento de sus líneas de negocio, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En junio de 2026, el consejo de administración someterá a la aprobación de la junta general ordinaria un dividendo bruto total del beneficio de 2025 de 1,54 euros por acción con derecho a percibirlo (un 50% del beneficio consolidado de 2025), lo que supone un montante total de 664,6 millones de euros.

Por otro lado, el pasado 27 de enero, Amadeus alcanzó la inversión máxima en el marco de su último programa de recompra de acciones, por el que adquirió 1,64 millones de acciones (representativas del 0,364% del capital social de Amadeus) por un importe total de 95,7 millones de euros.

De vuelta con los resultados, en términos ajustados, el beneficio se situó en los 1.420,2 millones de euros a lo largo del ejercicio, lo que supone un 5,8% más.

Para el consejero delegado de la firma tecnológica, Luis Maroto, en 2025 ha vuelto a cumplir sus previsiones a pesar de las dificultades del entorno macroeconómico. "Estamos profunda mente integrados en los flujos de trabajo de nuestros clientes a escala global; la IA refuerza y mejora la plataforma de Amadeus", ha añadido.

Por su parte, los ingresos ordinarios aumentaron un 6,1% en el acumulado, hasta los 6.517 millones de euros, gracias a los incrementos de facturación de los segmentos de Distribución Aérea (+5,9%), Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea (+6,1%) y Hoteles y Otras Soluciones (+6,4%). A tipos de cambio constantes, la facturación anual se alzó un 8,5%.

En consecuencia con el crecimiento de los ingresos, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 2.506,6 millones de euros, lo que supone un aumento de 7,7%, compensado en parte por aumentos del coste de los ingresos (+3,2%) y de las Retribuciones a empleados y Otros gastos de explotación (+6,5%). A tipos de cambio constantes, el Ebitda creció un 9% en 2025.

Los resultados financieros anuales permitieron a Amadeus generar un flujo de efectivo disponible de 1.302,2 millones de euros (+6,9%), lo que se tradujo en una deuda financiera neta de 2.141,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2025, 30,1 millones de euros más que a finales de 2024 y equivalente a 0,9 veces el Ebitda de los últimos doce meses.

En el terreno de las adquisiciones, en el primer trimestre, Amadeus desembolsó 15,6 millones euros Forward Data, un proveedor de soluciones de inteligencia de viajes, con aproximadamente 100 empleados, unido a la compra de la tecnológica estadounidense SkyLink, anunciada este miércoles, con el objetivo de acelerar el uso de la IA en los viajes.