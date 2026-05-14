América Business Forum anuncia Miami 2026: el próximo capítulo del liderazgo global

American Business Forum - CEDIDA

MIAMI 14 May. (EUROPA PRESS) -

América Business Forum anuncia Miami 2026: el próximo capítulo del escenario de liderazgo más grande del mundo

El pasado noviembre, dentro del Kaseya Center, ocurrió algo sin precedentes. Los mundos que hoy definen el rumbo de nuestra era coincidieron en un mismo escenario.

El mundo del poder, la política y el liderazgo internacional, representado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump; el presidente de Argentina, Javier Milei; María Corina Machado, y otras voces que hoy influyen en el futurode las naciones. El mundo de los negocios, la tecnología y Wall Street, encabezado por Jeff Bezos; Jamie Dimon, Chairman y CEO de JPMorgan Chase; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; y Eric Schmidt, ex CEO de Google.Y las figuras que paralizan estadios y capturan la atención del mundo entero: Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos; Serena Williams; Rafael Nadal; el presidente de FIFA, Gianni Infantino; y Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1.

Conducido por el presentador de Fox News, Bret Baier, America Business Forum no reunió a estas figuras detrás de puertas cerradas. Las llevó a una arena en vivo, frente a una audiencia internacional, para hablar no solo entre ellos, sino ante el mundo.

America Business Forum no es una cumbre para unos cuantos. Es el escenario de liderazgo más grande del mundo: una experiencia en vivo y transmitida internacionalmente, donde más de 40,000 personas presencian la historia en tiempo real mientras cientos de millones la siguen desde distintos rincones del planeta.

En 2025, el foro generó 27.4 mil millones de impresiones, alcanzó audiencias en 119 países y produjo un valor mediático de $210 millones de dólares, consolidándose como una de las plataformas de liderazgo con mayor visibilidad a nivel internacional.

America Business Forum 2026

Fechas: 16 y 17 de diciembre de 2026

Sede: Kaseya Center, Miami

Tickets: Disponibles ahora en americabusiness.com

La edición 2026 llegará en uno de los momentos más relevantes en la historia reciente de Miami y del mundo. La ciudad será sede de la Cumbre del G20 los días 14 y 15 de diciembre, reuniendo a jefes de Estado y ministros de finanzas de las veinte economías más importantes del planeta. A esto se suma el impacto internacional de la Copa Mundial de la FIFA, que mantendrá al sur de Florida en el centro de la conversación internacional durante todo el año.

Por una semana este diciembre, la atención del mundo estará puesta en Miami.

America Business Forum es el punto donde el mundo se reúne. Este diciembre, el resto del planeta seguirá la conversación desde Miami.

“Miami 2025 marcó el inicio de una misión mucho más grande: construir una plataforma internacional donde los líderes que están definiendo nuestra era se reúnan frente al mundo?, expresó Ignacio González Castro, fundador y CEO de America Business Forum. “En 2026 escribiremos el siguiente capítulo desde Miami, con una edición diseñada para elevar aún más la plataforma, consolidar a America Business Forum en Estados Unidos como el principal escenario de liderazgo del mundo y preparar el próximo paso de nuestra expansión internacional?.

Para 2026, el foro proyecta recibir a 40,000 asistentes manteniendo el formato que lo distingue de cualquier otro encuentro de esta categoría: una experiencia en vivo, transmitida internacionalmente, donde las figuras que están moldeando el futuro de los negocios, la política, la cultura y el deporte no solo conversan entre ellas. Le hablan al mundo.