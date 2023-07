(AMP) Calviño llama a Feijóo "marrullero" y "mentiroso": "El PP no tiene proyecto de política económica"

Advierte de que la propuesta fiscal del PP supone un recorte de ingresos de 20.000 millones y sospecha de un programa económico "oculto"



MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "mentiroso" y "marrullero" por los argumentos en materia económica que utilizó durante el último debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta línea, Calviño ha asegurado que esto demuestra una "ausencia total" de proyecto de política económica por parte del PP. Durante un desayuno informativo de Europa Press, la vicepresidenta ha salido en defensa del papel de Sánchez en el debate. A su juicio, este transmitió "prioridades, una visión y un proyecto de futuro", frente, ha dicho Calviño, una posición de "marrullería, ruido y mentiras".

Al hilo de esto, la ministra ha insistido en la importancia de no cambiar el rumbo de la actual política económica, ya que considera que el plan económico del PP "es una incógnita", incluso ha llegado a sospechar de un "programa oculto".

De hecho, ha advertido de que, tal como está redactado el programa electoral de los 'populares', las propuestas de Feijóo supondrían un recorte de ingresos públicos de 20.000 millones de euros con carácter estructural y un aumento de un punto y medio del déficit.

"AGENDA OCULTA DE RECORTES"

Además, ha recordado que la promesa de Feijóo de rebajar el IRPF a rentas inferiores a los 40.000 euros no aparece en el programa del PP. "Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se escribe y supongo que otra cosa es lo que se hace", ha comentado.

"Salvo que haya una agenda oculta de recorte masivo (...) España no cumpliría los objetivos fiscales", ha alertado la vicepresidenta económica del Gobierno, para apostillar más adelante: "Yo intuyo que hay un programa oculto, porque si no, no lo entiendo".

Calviño ha ironizado sobre el programa del PP, ya que recientemente una de las principales voces económicas de los 'populares', Juan Bravo, ha asegurado que de ganar las elecciones su partido, "no va a bajar los impuestos a lo loco". "Es una declaración que transmite una enorme tranquilidad", ha ironizado Calviño durante su intervención.

De hecho, la ministra ha criticado el cambio de postura en lo económico que el PP ha hecho en los diferentes puntos de su programa económico. En concreto, ha indicado que en una primera instancia dijeron que quería derogar la reforma laboral y, más tarde, avalaron el "tronco" de la misma.

También ha apuntado que los 'populares' comenzaron diciendo que iban a eliminar los impuestos extraordinarios a banca y energéticas y luego también cambiaron de opinión justo en la dirección contraria, al menos durante este 2023; al igual que con la revalorización de las pensiones con el IPC, un compromiso que no está en el programa del PP pero que Feijóo sí prometió en el debate con Sánchez.

Asimismo, Calviño ha indicado que el PP primero quería una bajada de impuestos masiva, pero al ver que el modelo al que aspiraban era similar a la ex premier británica Liz Truss, que precisamente salió del Gobierno en buena parte por su plan fiscal, también cambiaron de opinión.

"Creo que es de sentido común que esto no genera ningún tipo de confianza o tranquilidad", ha concluido la vicepresidenta.



EL MECANISMO IBÉRICO, UN ELEMENTO "CLAVE"

Calviño ha aseverado que con la política económica "no se juega" y que "los experimentos, mejor con gaseosa". Por todo ello, ha insistido en la importancia de conocer con exactitud la agenda de política económica de un hipotético Gobierno de PP y Vox.

Sin salir del programa electoral del PP, Calviño ha criticado a esta formación por querer quitar la solución ibérica en el gas. La ministra considera que esta ha sido una medida "clave" para desacoplar del mercado eléctrico español de la evolución de los precios del gas y, en consecuencia, contribuir a paliar la inflación.

La ministra ha asegurado que le gustaría que el mecanismo no fuera necesario en el futuro porque los precios se han estabilizado, pero considera que se trata de una "red de seguridad" que genera tranquilidad para las empresas españolas.