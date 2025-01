(AMP.) Díaz denuncia que Economía "ha vetado" la llegada de la rebaja de jornada al Consejo de Ministros

La vicepresidenta segunda cree que, pese a todas las trabas, el presidente del Gobierno "cumplirá" y las 37,5 horas verán la luz

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo "ha vetado" la llegada al Consejo de Ministros del acuerdo entre Trabajo y CCOO y UGT para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

Díaz, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha asegurado que ayer recibió un escrito de Economía que "impide" que esta medida sea debatida en el Consejo de Ministros, algo que la vicepresidenta segunda ha calificado de "muy grave".

"Hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros. Me parece muy grave esto porque es un compromiso del Gobierno de España", ha denunciado Díaz.

Según publica este miércoles el diario 'El País' citando fuentes del Gobierno, el Ministerio de Economía está retrasando la inclusión de la reducción de jornada en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano donde se deciden y examinan los temas que llegan al Consejo de Ministros.

Si no se incluye ese tema en la Comisión Delegada, se complican los plazos a los que aspira el Ministerio de Trabajo para poner en marcha la reducción de la jornada laboral, que quiere que esté vigente para todos los trabajadores el 31 de diciembre de este año.

"Cerramos un acuerdo bipartito con los sindicatos que el Gobierno de España tiene que respetar y cumplir y que se está bloqueando por parte del PSOE el debate en el Consejo de Ministros. Pero ayer, y este es el hecho, se nos ha respondido por escrito. Por tanto, ya no son opiniones. Es que hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros", ha afirmado Díaz.

La vicepresidenta segunda entiende que esta decisión de retrasar la aprobación de la rebaja de jornada no es sólo del ministro de Economía, pero, con todo, se ha mostrado convencida de que el acuerdo de gobierno "se va a cumplir".

"Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas. No engaño a nadie (..) Estoy diciendo claramente que ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Ayer escuchaba yo al ministro y decía que todos estamos de acuerdo en la reducción de jornada. No es verdad", ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha señalado que el PSOE "no quería la reducción de la jornada laboral", pero finalmente se incluyó en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente.

"Yo fui a un debate en la televisión pública en el que Pedro Sánchez, cuando yo digo que hay que reducir la jornada laboral, me dice, Yolanda, hay que tener los pies en el suelo (...) Pero es verdad que hubo un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Y es verdad que hay un acuerdo de diálogo social. Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito", ha apuntado Díaz, que ha afirmado que "lleva meses" intentando que la rebaja de jornada se tramite.

NEGOCIACIONES CON JUNTS Y OTRAS FORMACIONES

La ministra ha criticado que se esté diciendo que no se tramita el acuerdo para la reducción de jornada por falta de apoyos parlamentarios, pues entiende que "no se puede dejar de legislar" porque actualmente no se tengan los apoyos suficientes, al igual que ha ocurrido con otras normas que llegaron al Congreso sin el respaldo necesario pero luego fueron aprobadas.

"¿Por qué solo con la reducción de la jornada laboral se impide la tramitación? (...) ¿Por qué vamos a dejar de legislar porque no tenemos a día de hoy los votos garantizados? Solo se está haciendo con una norma, que es la reducción de la jornada laboral. (...) El último jueves de antes de las vacaciones de Navidad, diez minutos antes o un cuarto de hora antes de unas votaciones importantísimas, no sabíamos cuál iba a ser el voto de algunas formaciones políticas", ha señalado la vicepresidenta en relación al paquete fiscal que finalmente vio la luz en el Congreso.

Díaz ha indicado que "se están afirmando algunas cuestiones que no son reales" sobre la postura de los distintos partidos políticos a la reducción de jornada.

"El PNV ya se ha posicionado sobre la jornada laboral. El propio Antonio Ortúzar lo ha dicho públicamente. Yo no voy a desvelar las conversaciones que tengo con el PNV ni con nadie, no lo voy a hacer jamás. La he tenido también la semana pasada con el señor Puigdemont y no voy a desvelar la conversación. Pero estamos trabajando con Junts", ha comentado la vicepresidenta segunda.

En este sentido, ha desvelado que la semana pasada habló con Puigdemont, pero no por encargo del presidente del Gobierno, aunque él "sabe perfectamente con quién ha hablado".

"He decidido, e igual me equivoco, que con la única formación política con la que yo no hablo es con Vox, que igual es un error (...)Yo no hago por siete votos nada. Y he demostrado, con el subsidio de desempleo, que decayó, que si hubiera cedido en cosas que se me pedían, y tenía los votos, y no cedí, y no lo he hecho por mi país. Ahora creo que para mi país es muy importante la reducción de jornada para los trabajadores y para la economía y lo voy a defender", ha subrayado.

Díaz cree que, pese a toda esta situación y a las trabas para que la rebaja de jornada se tramite, "se van a cumplir los acuerdos que se han firmado". "Lo peor que puede haber en política es no cumplir con lo que uno firma", ha afirmado la ministra.

En este sentido, ha insistido en que en el acuerdo para investir a Sánchez entre PSOE y Sumar se rubricó ante todos los españoles el compromiso para la reducción de la jornada. "Estoy segura de que el presidente del Gobierno va a cumplir con los acuerdos", ha señalado la ministra, que ha admitido que no ha hablado todavía de este asunto con Pedro Sánchez.

Díaz, que ha evitado contestar a la pregunta de si considera a Carlos Cuerpo una "mala persona", cree que el PSOE tiene que decir a los españoles "de qué lado está".

"Imagínese usted si el Partido Popular, habiendo un acuerdo de diálogo social tras 11 meses de negociación, dijera que no va a respetar el acuerdo de diálogo social. ¿Usted sabe lo que pasaría en España? ¿Sabe lo que dirían las formaciones progresistas? Yo sé lo que dirían. Por tanto, lo que tiene que decir el PSOE es si va a respetar el acuerdo de diálogo social y, por tanto, va a cumplir el acuerdo de gobierno suscrito entre dos formaciones políticas, o se coloca, como parece que está haciendo el PSOE en este caso, con una patronal que legítimamente, por cierto, no está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral", ha comentado la vicepresidenta.