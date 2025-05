AMP.- El PP confirma que votará en contra del decreto antiaranceles este jueves en el Pleno del Congreso

"Si el Gobierno no quiere aceptar las propuestas del PP, que eran las de los sectores, tendrá nuestro voto negativo", asegura Bravo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha confirmado que el Grupo Popular votará este jueves en el Pleno del Congreso en contra del decreto del Gobierno para afrontar la ofensiva arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que no se hayan admitido ninguna de las propuestas que había planteado al Gobierno.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Bravo ha criticado que el Gobierno considere que las propuestas del PP no son "adecuadas" y no quiera aceptarlas.

"Si el PSOE y el Gobierno no quieren aceptar las propuestas que le hacen desde el PP, que ya dijimos que no eran del PP sino que eran de los sectores, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo para ese real decreto ley", ha afirmado Bravo en su comparecencia ante los medios.

Además, ha criticado que las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente a los aranceles consistan en "deuda, préstamo y avales", sin proponer "un plan". "El único plan que conocen es el plan del Partido Popular. Nosotros lo pusimos encima de la mesa, después de 23 días nos llamaron y el Gobierno decidió que nuestras propuestas no le parecían adecuadas", ha abundado.

"CLARO QUE HAY QUE SEGUIR APOSTANDO POR LAS RENOVABLES"

Al ser preguntado este lunes si el PP cree que hay que reconsiderar la apuesta por las renovables en España a consecuencia del apagón, Bravo ha explicado que el PP apuesta por el mix energético y ha añadido que así está recogido en el documento que presentaron en el año 2022.

"Claro que hay que seguir apostando por las renovables", ha asegurado, para añadir que también hay que apostar por las nucleares. Se trata, ha proseguido, por ese "mix energético, por los ciclos combinados".

El responsable de Economía del PP ha destacado que la aspiración "tiene que ser a seguir mejorando nuestro sistema de renovables" pero ha añadido que España tiene "enormes retos" que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha asumido" por "ese sectarismo" e "ideología" en esta materia.

EL PLAN DEL PP CONTRA LOS ARANCELES

El paquete del PP pretende "mejorar" el texto del Gobierno ante la ofensiva arancelaria de Trump e incluye medidas fiscales y energéticas destinadas a reforzar la competitividad de las empresas y proteger a los sectores más expuestos, como el industrial y el primario, según explicó la formación hace dos semanas.

En concreto, el plan del PP plantea eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética --la aplicación de ambas supondría 16.000 millones de euros para hogares e industria en los precios de la energía en los próximos cinco años--, elaborar un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua, y ampliar la vida útil de las nucleares.

Este último aspecto es clave para el PP. De hecho, a primeros de abril el Grupo Popular registró en el Congreso una proposición de ley para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, empezando por Almaraz (Cáceres), y defender así la soberanía energética de España. Los 'populares' subrayan que, tras el apagón, el tema de las nucleares es más relevante aún, según fuentes de la formación.

EL PP DIO POR ROTAS LAS NEGOCIACIONES HACE UNA SEMANA

Hace una semana, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, dio por rotas las negociaciones con el Gobierno en materia de aranceles por considerar que el Gobierno había vuelto a imponer "un muro" al PP.

"Si el Gobierno decide no apoyar a los sectores afectados con las propuestas que, a través del Partido Popular, habían trasladado, evidentemente el Ejecutivo no contará con el apoyo del Partido Popular para sus propuestas", dijo Bravo entonces a los medios tras reunirse con Cuerpo en el Ministerio de Economía.

El Gobierno trasladó al PP que no se podía comprometer con las propuestas planteadas y puso sobre la mesa el real decreto ley con las medidas ya avanzadas hace semanas y aprobadas en el Consejo de Ministros.