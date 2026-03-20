(AMP) Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este viernes que el segundo decreto negociado con Sumar con medidas de vivienda no cuenta aún con mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez ha dicho que es consciente de esta dificultad parlamentaria respecto a la vivienda, si bien el Gobierno de coalición "no va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española".

Así, ha asegurado que espera seguir negociando con el resto de grupos parlamentarios para poder convalidarlo en la Cámara Baja. "La vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos", ha indicado.

Sánchez ha justificado la aprobación de medidas de vivienda, a pesar de que el 'ala' socialista se oponía ante la falta de apoyos, en que el socio mayoritario es "empático y receptivo" a las propuestas de sus socios.

Fuentes de Sumar señalan que el decreto de vivienda se llevará al Congreso más adelante --como máximo hay un mes de plazo-- para dar tiempo a la negociación e intentar encontrar los apoyos, aunque partidos como Junts y PNV se oponen frontalmente.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Este último, que incluye rebajas fiscales para bajar el precio de los combustibles y la electricidad, aumento de los bonos social y térmico y otras medidas para favorecer la implantación de placas solares, si tiene mayoría para salir adelante en la Cámara Baja y se convalidará de inmediato.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas hasta las 11.40, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos.

PRÓRROGA DE UN MÁXIMO DE DOS AÑOS DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER

El Real Decreto-ley de vivienda incluye medidas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027, que desde Sumar cifran en más de un millón de contratos que afectarán a 2,7 millones de personas.

Según han precisado fuentes de Sumar, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler será de aquellos que acaben entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027.

Además, también se incluye un régimen jurídico específico para los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.

"El paquete de vivienda lo tendremos que seguir trabajando con los diferentes grupos parlamentarios", ha trasladado en rueda de prensa este viernes el presidente del Gobierno, que no ha querido dar una fecha de cuándo se convalidará en el Congreso este decreto ley ante la actual falta de los apoyo necesarios para que salga adelante.