(AMP) Sánchez anuncia la adjudicación de 500 millones en 18 proyectos para la descarbonización industrial

Pedro Sánchez en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la adjudicación de más de 518 millones de euros a 18 proyectos en la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico (Perte) para la descarbonización industrial.

"Si alguien quiere extraer combustibles fósiles, nuestra puerta estará cerrada, nuestra puerta es verde", ha remarcado Sánchez durante la inauguración de la segunda edición del 'Invest in Spain Summit', que reúne en Madrid a 75 multinacionales de 25 países.

En este sentido, el presidente ha avanzado la adjudicación de más de 500 millones de euros a 18 proyectos en la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico (Perte) para la Descarbonización Industrial, en una resolución provisional cuya convocatoria se anunció en el Congreso Nacional de la Industria en febrero, hace apenas un par de meses.

Ante los inversores, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la apuesta que está realizando España desde hace unos años por la transición verde. "Ya no somos una colonia de combustibles fósiles, sino una metrópolis de energías renovables", ha recalcado.

Sánchez ha trasladado a los inversores que, más allá de la posición geográfica privilegiada y la posición geopolítica equilibrada, España ofrece certidumbre legal, un entorno competitivo y un contexto institucional estable.

Con anterioridad al acto de inauguración, y en el marco del foro, el presidente del Gobierno ha mantenido sendos encuentros con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y el vicepresidente de Operaciones para Europa y Norte de África y Oriente Medio de Dow, Jaume Sariol, acompañado del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

En el primer encuentro, Pedro Sánchez ha abordado con el presidente de Alstom Europa la estrategia de la compañía en España y los compromisos adquiridos en los últimos años. Respecto a la reunión con el vicepresidente de Operaciones para Europa y Norte de África y Oriente Medio de Dow, han analizado los retos de la industria química en España.

"ESPAÑA ES UN AUTÉNTICO REFUGIO SEGURO"

Sánchez ha animado a los inversores internacionales a apostar por España porque "en medio del actual desorden global, España es un auténtico refugio seguro", gracias a la combinación de "un crecimiento equilibrado y dinamismo económico, resiliencia ante las crisis y unas finanzas públicas cada vez más sólidas", ofreciendo "estabilidad y rentabilidad", que "hace de España una apuesta segura y en crecimiento".

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que "de las cinco grandes economías europeas, ninguna otra es capaz de combinar nuestra receta con tanto éxito: crecimiento récord, dinamismo laboral, agenda verde, infraestructuras de primera, servicios públicos también de primera, y una apuesta irrenunciable por la apertura y el talento".

Sánchez ha recordado que el año pasado España creó más de la mitad del empleo de la UE, con tan solo una décima parte de su población, y fue la economía que más creció de las cinco grandes de Europa, mientras se sigue trabajando en retos como seguir reduciendo el paro y principalmente facilitar el acceso a la vivienda.

"ESTABILIDAD Y RENTABILIDAD A LARGO PLAZO"

Pedro Sánchez ha advertido de que actualmente se habita "un mundo turbulento e incierto" porque "la geopolítica se ha convertido en un factor desestabilizador, no solo para la economía, sino también para la paz y la prosperidad de nuestros pueblos".

Se ha referido al bloqueo del estrecho de Ormuz, el fuerte aumento de las materias primas, la "montaña rusa" de los principales índices bursátiles globales y el cambio en el comportamiento de los activos tradicionalmente considerados refugio, al haber caído el oro casi un 10%, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, o la depreciación del dólar, desde el verano pasado.

En este contexto, ha señalado que España puede ofrecer estabilidad y rentabilidad a largo plazo, ya que "en medio del actual desorden global, España es un auténtico refugio seguro".

"Imaginen, por un momento, que España fuera una empresa cotizada en bolsa. Si hubieran invertido un dólar en 1960, hoy tendrían 160 a cambio. Ninguna otra economía europea, salvo Irlanda, ha logrado un rendimiento así, y ninguna lo ha hecho con la fortaleza y los fundamentos de nuestro país", ha indicado.

"EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO PARA VIVIR E INVERTIR"

"España es estable como pocos lugares y está llena de oportunidades", ha resumido Pedro Sánchez, quien ha manifestado su intención de extender el modelo español al resto de la Unión Europea para lograr una "Europa de oportunidades de inversión para todos".

"Algunas naciones utilizan muchas máscaras para ocultar su verdadera identidad. En cambio, España se muestra al mundo tal como es. Si enfermas, un sistema sanitario público cuidará de ti, sin importar de dónde vengas o cuánto dinero tengas. Si te ocurre algo, aquí la gente te ayudará, incluso si nunca te ha visto antes. Si quieres invertir, encontrarás estabilidad. Y si decides quedarte, disfrutarás de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano", ha enfatizado, tras concluir que es el mejor lugar del mundo para vivir y para invertir.