Sánchez anuncia el inicio esta semana del proceso para elaborar los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, en la foto de familia de la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, con lo que el Ejecutivo ha renunciado así a presentar las cuentas de este año.

En su discurso de clausura de la 41 Reunió Cercle d'Economia, ha afirmado este miércoles que los Presupuestos del próximo serán "más ambiciosos, más sociales y más responsables desde el punto de vista fiscal".

Durante el evento han estado presentes también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, con la que ha mantenido un diálogo tras su discurso.

Sánchez ha añadido que durante este mes se actualizará el cuadro macro para aprobar las nuevas cuentas y se presentarán las líneas generales a los grupos parlamentarios.

"PESO PRIORITARIO" DE LA VIVIENDA

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la vivienda va a tener un "peso prioritario", con el "mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás" en la historia democrática de España.

También ha dicho que las cuentas públicas seguirán la línea de la "responsabilidad fiscal" realizada hasta ahora, se va a seguir reduciendo el déficit público, y la deuda pública va a acabar esta legislatura por debajo del 100% del PIB.

"Vamos a hacer todo esto, buscando una integración y coordinación cada vez más estrecha con la UE y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados con el exterior, con el refuerzo de la soberanía europea en energía, en tecnología, en defensa", ha añadido.

PIDE "UN ESFUERZO DE GENEROSIDAD"

Preguntado por Garcia-Milà por el calendario de las cuentas, ha respondido que la intención es "tramitarlo y llevarlo al Congreso de los Diputados lo antes posible".

Sobre si el Gobierno tendrá los suficientes apoyos, ha pedido un "esfuerzo de generosidad, de responsabilidad y de compromiso a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Madrid como en Catalunya".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sánchez ha explicado que los Presupuestos también irán dirigidos a "resolver" la financiación autonómica, y que ambos debates van en paralelo, ya que la propuesta para la nueva financiación autonómica incluye traspasar 21.000 millones de euros de las cuentas del Estado Central a las de las comunidades.

Ha asegurado que el momento económico, social e institucional en Catalunya y toda España se debe a la voluntad política de su Gobierno para "resolver problemas de fondo", y ha dicho que la financiación autonómica lo es.

"La financiación autonómica supone no solamente un reconocimiento del Estado compuesto que es España, sino también un enorme sacrificio por parte de la Administración General del Estado, porque es una cesión de más de 21.000 millones de euros que van a ir a las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos", ha defendido.

Ha dicho que la propuesta resuelve algunos de los problemas, retos e inquietudes que tenían algunas comunidades con una "respuesta más homogeneizada de financiación per cápita a los territorios", y que da respuesta a los informes que han constatado algunas dificultades, opacidades o falta de comprensión en cuanto a la simplificación del funcionamiento del propio sistema.

A su juicio, es una propuesta "buena para el conjunto del Estado, para los territorios y lo es también para Catalunya", por lo que ha pedido a Junts (sin citarles) que den su apoyo para aprobar la propuesta.

El presidente ha recordado que también se está tramitando la quita del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que las comunidades paguen menos intereses y puedan destinar más dinero a los servicios públicos.

CINCO PILARES

Sánchez ha celebrado el actual crecimiento de la economía española y ha dicho que el Gobierno debe seguir trabajando sobre los mismos cinco pilares que hasta el momento.

Estos pilares incluyen la transición energética, que ha dicho que se debe seguir impulsando en los próximos años, así como la formación y atracción de capital humano. Ha añadido que se debe seguir impulsando la reindustrialización, estimular la demanda interna y defender la solvencia fiscal.

CELEBRA LA PREVISIÓN DE LA OCDE

El jefe del Ejecutivo ha celebrado la previsión de la OCDE de que la economía española crecerá un 2,2% este año: "Vamos a ser, de nuevo, líderes en crecimiento económico".

Ha añadido que España ha superado los 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y que lleva 64 meses creando empleo. "Los datos reflejan una realidad incuestionable: España avanza. Y lo hace gracias, sin duda alguna, al esfuerzo de muchos de sus trabajadores y trabajadoras y lo hace también gracias al talento de las empresas", ha celebrado.