(AMP) Sánchez anuncia la rebaja del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes, en el marco del plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%.

"El primero de los ejes del plan es una reducción drástica de la fiscalidad energética", ha destacado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el que se ha aprobado un real decreto ley con 80 medidas, por importe de 5.000 millones de euros, que entrará en vigor mañana tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) .

En cuanto a este primer eje fiscal, Sánchez ha avanzado que se bajarán los impuestos totales que tienen que ver con la electricidad en un 60%,

En concreto, se bajará el IVA de la electricidad del 21% al 10%, se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

Además, se va a reducir al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y, por tanto, también a la leña, y se congelará el precio máximo de venta del butano y del propano.

En materia fiscal, el Ejecutivo también ha decidido bajar el IVA al 10% de la gasolina y el gasoil y otros hidrocarburos y reducir el impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE.

Según Sánchez, esto se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. "Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el impacto que va a tener sobre el bolsillo de nuestros ciudadanos", ha explicado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa.

En el plano fiscal, el plan del Ejecutivo contiene medidas estructurales para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, con deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor. De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

En el impuesto de Sociedades, se recoge libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.

Sánchez ha puesto en valor que, con este plan, España será el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea para hacer frente al conflicto en Oriente Próximo. Además, ha asegurado que sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario y, si las circunstancias lo requieren, porque la gravedad de la crisis se acentúa, se ampliarán.