(AMP) Sánchez dice que la prórroga de nucleares la deberían pagar los presidentes "ultrarricos" de energéticas

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares es algo que tienen que proponer y pagar los presidentes "ultrarricos" de las empresas energéticas con actividad en esas centrales, algo que está "muy lejos" de que pueda ocurrir.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas por el apagón que afectó el pasado 28 de abril a la península ibérica, Sánchez ha explicado que la prórroga de la actividad de las centrales nucleares más allá de 2035 depende de tres criterios.

El primero es que la prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos, el segundo que sea económicamente viable y que lo costeen los "ultrarricos que presiden esas energéticas" y no salga del bolsillo del contribuyente y el tercero es que la medida sea garantice la seguridad del suministro eléctrico. "Tres criterios que me parecen absolutamente de sentido común", ha enfatizado Sánchez desde tribuna.

Sin embargo, el presidente ha comentado que en la actualidad se está "muy lejos" de que esos tres requisitos se cumplan y ninguna de las grandes empresas energéticas ha solicitado formalmente la prórroga del plan de cierre de las centrales nucleares. De hecho, el líder del Ejecutivo ha recordado que las grandes empresas energéticas fueron las que pactaron en 2019 un calendario de cierre de las centrales, que aún estaban operativas.

En esta línea, Pedro Sánchez ha enfatizado que el futuro energético de España "será verde o no será", y ha aseverado que el Gobierno no se va a desviar "ni un milímetro" de la hoja planificada desde 2018 en materia energética. "Las renovables no son solo el futuro, son nuestra única y mejor opción", ha apostillado.

REPROCHA AL PP QUE CON RAJOY SE GASTABA 42.500 MILLONES EN PETRÓLEO

En ese mismo debate, Sánchez ha recordado al PP que con el modelo energético de la administración de Mariano Rajoy se transferían 42.400 millones de euros a países productores de petróleo y gas, una cifra que duplica el gasto en prestaciones por desempleo y multiplica por ocho el gasto en educación.

Además, ha dicho que aquel modelo energético hacía de España "extraordinariamente dependiente y vulnerable" del contexto internacional, generaba un "enorme" impacto medioambiental y condenaba al país a pagar los precios de la electricidad más caros de toda Europa.

Sánchez ha comentado que este escenario provocaba que la industria, los hogares y las pymes se veían condenadas a pagar facturas "mucho más altas" como consecuencia de un modelo energético "absolutamente ideológico" y de interés y beneficio "para unos pocos", al tiempo que se perdía competitividad e inversiones extranjeras.