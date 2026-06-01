Ana Pastor, nueva Secretaria General de CEAPI, para potenciar su proyección iberoamericana

Ana Pastor, Secretaria General del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) - CEDIDA

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) anuncia la creación de una nueva Secretaría General, máximo cargo ejecutivo con reporte directo a la Presidencia y la Junta Directiva. Este puesto, que también incluye funciones de representación, será ocupado por Ana Pastor, política española de amplia trayectoria que ha ejercido, entre otras responsabilidades, la Presidencia del Congreso de los Diputados entre 2016 y 2019; además de haber ocupado las carteras de los Ministerios de Sanidad y Consumo, y de Fomento en diferentes Gobiernos de España, con José María Aznar y Mariano Rajoy como presidentes.

Ana Pastor es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, funcionaria de carrera y MBA. Cuenta con una destacada y sólida trayectoria de servicio público. Inició su carrera profesional en el ámbito de la sanidad pública, donde desempeñó diferentes responsabilidades de gestión, especialmente en Galicia, demostrando desde sus inicios una notable capacidad de liderazgo y dirección de proyectos.

Su trayectoria política comenzó en la década de los noventa, etapa en la que asumió distintas responsabilidades -como subsecretaria de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte; de Interior; y de Presidencia del Gobierno- hasta ser nombrada ministra de Sanidad y Consumo, cargo que ejerció entre 2002 y 2004. Posteriormente, fue ministra de Fomento entre 2011 y 2016. En ambas carteras destacó por su capacidad de gestión, tanto en el impulso de políticas de sanidad pública como en el fortalecimiento del sector español de las infraestructuras, contribuyendo a situarlo entre los más competitivos del mundo.

Entre 2016 y 2019 ejerció como presidenta del Congreso de los Diputados, convirtiéndose en una de las principales figuras institucionales de España. Tras más de dos décadas como diputada, en 2024 anunció su retirada de la política, cerrando así una extensa trayectoria marcada por la excelencia en la gestión pública, el liderazgo institucional y una profunda vocación de servicio.

Para Ana Pastor, “En un momento de consolidación y crecimiento para CEAPI, la incorporación de Ana Pastor como Secretaria General supone un paso decisivo para reforzar nuestra estructura ejecutiva y nuestra proyección institucional. Su sólida trayectoria de servicio público, su capacidad de liderazgo y su profundo conocimiento del ámbito institucional aportarán un gran valor a la organización. Estamos convencidos de que su experiencia será clave para seguir fortaleciendo el papel de CEAPI como puente entre empresarios e instituciones en toda Iberoamérica y para afrontar con éxito los retos de esta nueva etapa”, subraya Núria Vilanova.