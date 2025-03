Andalucía ve "malísima noticia" los aranceles de EEUU y cree que es momento de que "la UE dé un paso al frente"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que "es una malísima noticia, no se puede calificar de otra manera, la amenaza de imposición de aranceles a los productos agroalimentarios" por parte de Estados Unidos y ha añadido que cree que "es el momento de que la Unión Europea dé un paso al frente", recordado que España forma parte de "una Unión Europea que tiene mucho que decir en cuanto a la política agraria de cara para adentro".

En declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco ha recordado que Andalucía es "líder indiscutible en cuanto a exportaciones agroalimentarias, pero es que además Estados Unidos es un gran mercado". En este sentido, ha señalado que el último año las exportaciones a norteamérica crecieron casi un 40%, suponen el 8,6% de las exportaciones totales de Andalucía, y es el quinto país al que más se exporta.

"Es verdad que afectaría a unos productos más que a otros, es momento de ser cautos, no sabemos si va a ser genérico, si va a afectar a una serie de productos, si se va a circunscribir a una serie de países y a otros no, no sabemos nada, solo hay una amenaza, porque no se puede calificar de otra manera, que desde luego sería negativa", ha manifestado el consejero.

Además, ha añadido que a su juicio "es el momento de que la Unión Europea dé un paso al frente, formamos parte de una Unión Europea que tiene mucho que decir en cuanto a la política agraria de cara para adentro, los agricultores andaluces lo saben bien, lo han padecido a lo largo de los últimos años y llega el momento en el que la Unión Europea tiene que defenderlos con uñas y dientes, también el Ministerio".

"La Junta de Andalucía hará lo propio y una vez que se determinen cuáles son los sectores más afectados habrá que hablar de la fiscalidad de esos sectores, ver posibles ayudas y habrá que arrimar el hombro", ha afirmado Fernández-Pacheco, que ha indicado que "hoy en día la actividad agroindustrial es el principal pilar económico de esta tierra y no podemos dejar que se caiga por la política exterior".

En este sentido, ha añadido que "esas cifras tan espectaculares en Estados Unidos quieren decir una cosa, que el cliente norteamericano elige libremente productos andaluces siempre que puede porque es consciente de la calidad que atesoran y sería una lástima que la política estropeara lo que los agricultores, ganaderos e industriales andaluces han conseguido a lo largo de los últimos años".

