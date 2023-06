Antonio Garamendi clausura la primera mañana del VI Congreso CEAPI

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La primera mañana de ponencias de la sexta edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), titulada 'España, El Puente de Iberoamérica y Europa. El momento es ahora: la gran oportunidad', e inaugurado por el rey Felipe VI, ha hecho hincapié en la relevancia de las relaciones empresariales entre España, Iberoamérica y EEUU y ha abordado, asimismo, la relevancia de reducir una desigualdad que, además de ser éticamente reprochable, actúa de freno económico.

En la mesa redonda El Triángulo Virtuoso: Impulsando las Relaciones Empresariales entre España, Estados Unidos y América Latina, que ha abordado la situación actual de las empresas españolas en América Latina y los vínculos de crecimiento renovado para las empresas iberoamericanas y españolas que entraña contar con inversiones y alianzas en EE. UU. Nelson Mezerhane, presidente Diario de las Américas; Alberto Espinosa Desiguad, CEO Global Assurance y Enrique Riquelme, presidente y CEO en COX Energy han destacado el carácter 'virtuoso' de esta relación geográfica empresarial.

Bajo la moderación de Jorge Lukowski, director global de marketing y comunicaciones en acelerador digital y experto en transformación digital de NEORIS; Enrique Riquelme ha destacado que ese triángulo virtuoso se resume en que "EEUU posee fortaleza y creatividad financiera, Europa tecnología y experiencia y América Latina es un mercado que necesita de la experiencia y los recursos europeos y la financiación estadounidense. Es el momento de seguir invirtiendo en Latinoamérica". Del mismo modo Nelson Mezerhane, ha subrayado que "este triángulo virtuoso lo encarna CEAPI con iniciativas que reúnen a empresarios y dirigentes de EEUU, España y América Latina. La falta de libertad es clave para la prosperidad porque sin libertad no hay posibilidad para el emprendimiento. El momento es ahora, pero España debe ver más hacia América Latina. Hay que trabajar allá y acá"

La desigualdad no es rentable

Otra de las ponencias que han marcado la primera mañana del Congreso ha sido La desigualdad no es rentable, la urgencia de cambios, que ha contado con la moderación de Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena SER y la participación de Connie Beneitez de Paiz, CEO de Panifresh; Samuel Doria Medina, presidente COMVERSA y José Luis del Río presidente y CEO de Inder y Dersa. Los ponentes han reivindicado la importancia de combatir la desigualdad, un grave problema que acecha a la región, y que no constituye solo un doloroso problema social, si no una rémora para el desarrollo y el crecimiento económico y que entraña el riesgo de acrecentar el surgimiento de populismos y la inseguridad jurídica.

En su discurso, los panelistas han considerado que la desigualdad social no es rentable ni desde el punto de vista macroeconómico ni microeconómico. Los panelistas han coincidido con Connie Beneitez en que "aunque este problema es inevitable, la brecha no debe ser tan grande. Debemos de trabajar para que haya un bienestar a todo nivel. Habrá gente con más y con menos, pero todos deben poder acceder a las mismas oportunidades: la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda".

Asimismo, José Luis del Río ha aprovechado su intervención en la mesa para apuntar la situación de su país: "Lamentablemente ha sido muy difícil terminar con este flagelo de la desigualdad. En Chile somos un ejemplo, logramos reducir en 35 años el nivel de pobreza de chile del 40% al 8%. Sin embargo, no se terminó con la percepción de igualdad". Finalmente, Samuel Doria Medina ha agregado que "si uno compara los impuestos en Europa y en Suramérica, en Europa recaudan un 4% del PIB por impuestos a la propiedad, mientras que, en Latinoamérica, los gobiernos solo recaudan un 0,5% en estos mismos impuestos. Algo está mal".

En una intervención en solitario tras los paneles, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha reflexionado sobre la labor de los empresarios españoles como "punta de lanza en la defensa de la relación entre España y Latinoamérica. Hemos cambiado las previsiones de crecimiento en el PIB del 1,3% al 1,9% en España, aunque eso no significa que tengamos de dejar de trabajar y exigir las políticas necesarias para que el mundo empresarial pueda fluir y poner a la empresa en el lugar que se merece". Por eso, el dirigente ha señalado que el mundo empresarial español demanda a Europa "un espacio de reconocimiento por formar parte de ese crecimiento de la región, así como en el ámbito de globalización con otros espacios deferentes a la eurozona. España es fundamental, especialmente con Iberoamérica, y ahí CEAPI tiene mucho que decir".