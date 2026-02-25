APD y la Cámara de Comercio Brasil-España firman un acuerdo para impulsar la cooperación empresarial entre ambos países - Cedida

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer un marco estable de cooperación orientado a fortalecer las relaciones empresariales entre Brasil y España.

El acuerdo permitirá a ambas instituciones desarrollar iniciativas conjuntas destinadas a promover el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades de negocio entre empresas de ambos países. Así, contempla la organización de encuentros empresariales, seminarios y actividades formativas, la colaboración en estudios y análisis de mercado y el acceso a redes de contacto que faciliten el desarrollo de proyectos con vocación internacional.

El convenio ha sido rubricado por Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, y por Laura González-Molero, presidente de APD, quienes han destacado la relevancia estratégica del acuerdo en un contexto global cada vez más interconectado que, con esta alianza, ambas entidades consolidan su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial y con la creación de espacios de diálogo que impulsen la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible en el ámbito iberoamericano.

Para Laura González-Molero, presidente de APD, “este acuerdo refuerza la vocación internacional de APD y nuestra voluntad de acompañar a los directivos en los procesos de crecimiento y expansión de sus organizaciones. Brasil es un emplazamiento estratégico para muchas empresas españolas, y establecer puentes institucionales sólidos es clave para generar confianza, conocimiento compartido y nuevas oportunidades de colaboración empresarial”.

Por su parte, Trinidad Jiménez, presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España, ha reconocido que “estamos en un momento clave en el desarrollo de las relaciones entre Brasil y España gracias al clima de entendimiento que impera entre ambos países y que, a buen seguro, va a ser potenciado por la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur”. Además, ha añadido que “desde la CCBE creemos que este convenio de colaboración va a ser un impulso para que empresarios y directivos apuesten por la internacionalización de sus empresas generando un clima que favorezca la inversión y el acercamiento comercial entre ambos países”.