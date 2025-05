Aprobada la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial

La vicepresidenta asegura que "la norma está ganada en la calle" y que hay margen para negociar con Junts y otros grupos

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, la medida 'estrella' de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para esta legislatura.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el mismo día en que la vicepresidenta Díaz cumple años, la norma aterrizará en el Congreso, donde el Gobierno espera atar los apoyos suficientes para sacarla adelante, pese a la enmienda a la totalidad anunciada por Junts y las reticencias del PP.

El visto bueno del Gobierno a la rebaja de jornada acordada entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT ---con la oposición de CEOE y Cepyme--- se produce más de dos meses después de que fuera aprobada como anteproyecto de ley y una vez recibidos los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Díaz, que este martes puede presumir de una triple celebración (buenos datos de paro, aprobación de las 37,5 horas y su cumpleaños), ha destacado que 12,5 millones de trabajadores asalariados se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor, de los que 6,8 millones son hombres y 5,7 millones, mujeres.

Los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.

Díaz ha detallado que de los potenciales beneficiarios de la rebaja de jornada, 10,5 millones son trabajadores a tiempo completo y algo más de dos millones, a tiempo parcial. Además, ha afirmado que las comunidades autónomas que más se beneficiarán de este medida son las de Andalucía, Madrid y Cataluña.

"Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz. (...) El Gobierno de España es un Gobierno que sabe muy bien a quién representa, es el Gobierno de los trabajadores en nuestro país. Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente", ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta ha indicado que el Ejecutivo "ha cumplido" y ha aprobado esta norma, sobre la que "no hay vuelta atrás". "Ahora esta norma no solamente está en la calle, sino que llega a la casa de la democracia, llega al Congreso de los Diputados", ha apuntado la vicepresidenta, que ha preguntado al PP qué va a hacer ahora, si tumbarla o permitir su aprobación como quieren los trabajadores.

La rebaja de jornada a 37,5 horas semanales es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre Trabajo, CCOO y UGT y del que quisieron quedarse fuera las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva.

Precisamente, sobre el rechazo empresarial a esta medida, Díaz ha recordado que "toda la patronal española" (catalana, galega, extremeña, andaluza) ya se posicionó en el informe del CES sobre la rebaja de jornada, que fue aprobado prácticamente por unanimidad. Aunque es un informe "preceptivo y no vinculante", Díaz ha indicado que su no aprobación hubiera sido un "bonito tropiezo" para la tramitación parlamentaria de esta ley.

"Prácticamente, el global de las empresas ya están negociando jornadas que van en esta dirección. Es decir, son unas pocas empresas las que tienen, planteamientos de trabajo que miran más a la época de mi padre, al vetusto siglo XX, que al siglo XXI. Y convendremos que la patronal española sabe mejor que yo, o igual que yo, que no trabajamos como en los tiempos de nuestros padres", ha defendido Díaz

DÍAZ INTERPELA DIRECTAMENTE AL PP Y VE "MARGEN PARA LA NEGOCIACIÓN"

Tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros de este martes, la reducción de jornada llega al Congreso, donde no se prevé ningún camino de rosas para sacarla adelante. El Gobierno lleva ya tiempo negociando con sus socios, pero Junts no parece que vaya a hacerle las cosas fáciles, pues ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del texto.

Al respecto, Díaz ha insistido en preguntar al PP qué va a votar en la Cámara Baja con sus 137 diputados. "El Gobierno de España lo tiene claro. Nos debemos a nuestro país. (...) El PP tiene la oportunidad de hablarle a España y decirle si lo que le preocupa es golpear al Gobierno de España de una manera fallida o cambiar la vida de la gente", ha enfatizado.

"Las formaciones políticas deciden ellas solas, y me consta que por Junts, por el PP o por algunas otras, no deciden los empresarios", ha apuntado Díaz, que ha añadido que lo que está diciendo Junts es que presenta una enmienda de devolución "como una herramienta para la negociación".

Sobre su demanda de adaptar esta rebaja al tejido empresarial catalán, Díaz ha reconocido que cada comunidad autónoma tiene "idiosincrasias propias" y ha destacado que la productividad catalana duplica por hora trabajada la media española. "Es decir, el tejido empresarial catalán también tiene perfil propio", ha señalado la ministra.

Por tanto, para Díaz, "hay margen para la negociación", sobre todo porque hasta ahora "nadie se ha atrevido a decir en abierto que está en contra de esa norma".

"Yo no he escuchado a nadie que diga, me opongo a la reducción de la jornada. Buscan subterfugios para decir cosas. Pero nadie se atreve a decirlo y cuando alguien no se atreve a decir de manera contundente que está en contra es porque esta norma está ganada en la calle (...) Vamos a ver si algo que está ganado en la calle y que forma parte de la vida de la gente, que lo está esperando, se rompe en el Congreso. La responsabilidad es mayúscula", ha advertido.

Para la ministra, "lo importante es tener una negociación discreta" para que "salgan las cosas". "La adaptación al mensaje del marco catalán tiene que ver con un tejido productivo propio, con la singularidad de la riqueza de las pequeñas empresas catalanas. Vamos a negociar con toda la buena intención por el bien de los trabajadores", ha recalcado.

Preguntada por si el Gobierno tiene alguna línea roja en esta negociación, Díaz ha sido clara: "Nuestra línea roja es que queremos bajar la jornada a 12,5 millones de trabajadores". Por lo demás, ha dicho, el margen de negociación es "absoluto".

REGISTRO HORARIO

La norma reformula también el control horario, reforma que se deberá tener lista en 6 meses desde la entrada en vigor de la ley. El registro horario será digital y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador. Será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa.

También deberá identificarse inequívocamente a la persona que registra los asientos para garantizar la autenticidad de los datos y a través de un formato legible que permita acceder al registro en cualquier momento y en remoto.

El proyecto de ley incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital para que ningún trabajador tenga que responder a un mail o a una llamada fuera de su jornada.

Trabajo quiere que la norma esté en el BOE lo antes posible para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación. Según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales en media anual tendrán hasta el 31 de diciembre para adaptarse a las 37,5 horas.

De acuerdo con el proyecto de ley, se multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada.