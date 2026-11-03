Apuestan por instituciones sólidas, seguridad jurídica y diálogo social

Reunión de los Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas OIE-CEIB - Cedida

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS)

Los presidentes y máximos representantes de las organizaciones empresariales miembros de la Organización Internacional de Empleadores-OIE y que conforman el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB apuestan por instituciones sólidas, seguridad jurídica y diálogo como base para el desarrollo y el crecimiento de la región, tal y como quedó reflejado durante la XXXIV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas celebrada en CEOE.

Al término del encuentro hicieron pública la Declaración de Madrid, entregada al secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand, que será el encargado de hacerla llegar a las jefas y jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XXX Cumbre Iberoamericana. En ella afirman que no hay sociedades fuertes sin empresas fuertes, ni desarrollo sostenible sin instituciones confiables, empleo formal y diálogo social efectivo. La reunión, que se celebra con carácter previo a los Encuentros Empresariales Iberoamericanos, contó con la participación de los líderes empresariales de la región, 29 de 22 países del espacio iberoamericano.

Al recibir la declaración, el secretario Andrés Allamand hizo un repaso a la situación económica en la región, y apostó por la integración y cohesión de las organizaciones empresariales iberoamericanas, representadas por CEIB. Se comprometió hacer llegar el documento a los Jefes de Estado y de Gobierno, y garantizar que así la voz del sector privado sea escuchada.

Declaración de Madrid

Los presidentes mantuvieron después una ronda de intervenciones sobre seguridad jurídica y confianza institucional, en la que se consensuaron propuestas concretas.

En la declaración suscrita por todos ellos subrayan que las instituciones son una infraestructura para el desarrollo. La democracia, el Estado de Derecho, la libertad de empresa, la propiedad privada y la transparencia son, a su juicio, condiciones para invertir y crear empleo, y piden a los gobiernos reglas claras, previsibles y aplicadas con imparcialidad. Reivindican también organizaciones empresariales independientes y una participación pública constructiva, que acompañe la crítica con propuestas viables.

Plantean, además, convertir la competitividad en una agenda medible, con un tablero regional de indicadores comparables, elaborado junto a organismos como la OIE, CEIB, la OIT, la CEPAL o la OCDE, que se traduzca en hojas de ruta nacionales con objetivos y seguimiento periódico.

La informalidad tuvo un papel destacado. Los presidentes la señalan como uno de los grandes desafíos estructurales de la región y piden pactos nacionales de formalización, con menos barreras y costes y más acceso a financiación. Apuestan también por simplificar y digitalizar los trámites, impulsar el talento y la formación técnico-profesional, y profundizar en la integración productiva iberoamericana.

Por último, abogan por una transición sostenible compatible con la competitividad y el empleo y por fortalecer el diálogo social, con espacios permanentes de participación empresarial y sindical. Reiteran, además, su disposición a trabajar con gobiernos, trabajadores, organismos internacionales y sociedad civil.

Empresas fuertes y confianza en las instituciones

Inauguraron la jornada el presidente de CEOE y de CEIB, Antonio Garamendi y el vicepresidente de la OIE para América Latina, Alexandre Furlan, durante la reunión que estuvo moderada por la presidenta de UCCAEP, Maritza Hernández Castañeda.

“Encuentros como la XXXIV Reunión de Presidentes reafirman nuestra responsabilidad de dar voz a quienes generan inversión, empleo y riqueza. Nuestra fortaleza es actuar unidos para defender el Estado de Derecho y la libertad de empresa, impulsar reglas claras y contribuir al futuro de Iberoamérica.”, valoró el secretario general de la OIE, Roberto Suárez, en su mensaje de bienvenida.

En esta línea, Garamendi destacó que las organizaciones empresariales desempeñan un papel cada vez más activo en las Cumbres Iberoamericanas, en un año especial en el que CEIB celebra su décimo aniversario. “No hay sociedades fuertes sin empresas fuertes. Y tampoco hay desarrollo real sin confianza en las instituciones”, afirmó. Defendió además que “el diálogo social es la mejor infraestructura que puede tener un país” y la independencia de las organizaciones empresariales para plantear alternativas viables sin renunciar a sus principios. Concluyó haciendo un llamamiento a hablar con una sola voz cada vez más fuerte y unida para seguir haciendo frente a los desafíos conjuntos, ya que “solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”, concluyó.

A su vez, el vicepresidente de la OIE para América Latina, Alexandre Furlan, subrayó que “contar con organizaciones empresariales fuertes, independientes y representativas es fundamental para mantener un diálogo constructivo con los gobiernos, independientemente de su orientación política. Nuestra independencia refuerza nuestra legitimidad para proponer, construir consensos y expresar nuestras diferencias cuando sea necesario”.

El coloquio de apertura, celebrado bajo el lema “Participación empresarial, democracia y diálogo social”, reunió al presidente de ANDI, Bruce Mac Master; a la presidenta de CPC, Susana Jiménez Schuster; y al presidente de CONCAMIN, Alejandro Malagón, para analizar y poner en valor el papel de las organizaciones empresariales independientes y representativas en el fortalecimiento democrático y en la construcción de políticas públicas que impulsen la inversión y el empleo formal. A su vez, el profesor del IESE Business School Jordi Gual, fue el invitado especial de la jornada, y abordó “El valor económico de la confianza: instituciones sólidas y desarrollo productivo”.

Tras la reunión, los presidentes participarán en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, actividad del programa oficial de la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.