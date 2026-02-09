El presidente de Argentina, Javier Milei. - Harold Cunningham/World Economic / DPA

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la compañía estatal de centrales nucleares del país, y asesor del presidente Javier Milei, Demian Reidel, ha dimitido de su cargo tras verse envuelto en una polémica de sobreprecios en una licitación sobre un servicio de limpieza.

Según adelantó 'La Nación', Reidel será reemplazado por Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y actual presidente de Dioxitek, la compañía estatal especializada en la producción de dióxido de uranio y otros recursos dedicados a la generación de energía nuclear.

NASA resolvió reemplazar a finales de enero a dos directivos designados por Reidel tras detectar presuntas irregularidades vinculadas a un sobreprecios que superaban el 130% en el proceso de licitación del servicio de mantenimiento de dos centrales nucleares.

Hace dos semanas el propio Reidel había salido al paso de las denuncias y negó que las cuantiosas deudas personales de hasta 825 millones de pesos (más de 485.000 euros) que saldó en las últimas semanas tuvieran relación alguna con una trama de sobreprecios e irregularidades en la que estaba presuntamente implicado.

Este cambio de presidencia se produce en pleno proceso del Ejecutivo de Milei para privatizar la compañía. En un decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a finales de septiembre se establecía la venta del 44% de las acciones de NASA y un programa de propiedad participada para los empleados.

Reidel, amigo personal del presidente argentino, Javier Milei, fue presidente del consejo de asesores económicos 'ad honorem' de la Casa Rosada entre marzo de 2024 y julio de 2025.