(AMP) Las empresas españolas que se reunieron con Milei rechazan las críticas a Pedro Sánchez y a su mujer

Telefónica, BBVA, Santander, Naturgy, Iberia o Abertis, entre otros, han condenado los insultos vertidos por el mandatario el pasado domingo



MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas españolas que mantuvieron un encuentro el pasado sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei, han rechazado de plano las declaraciones del mandatario contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

El encuentro de Milei con los empresarios tuvo lugar a puerta cerrada en la sede de la embajada de Argentina en Madrid y formó parte de la visita del mandatario a la capital española, a donde llegó el 17 de mayo para participar el domingo en la convención Europa Viva 24, un evento que reunió a dirigentes de Vox y figuras relevantes de su espacio político como Marinne Le Pen.

Durante su intervención en el acto del domingo, Milei se refirió a la mujer de Sánchez como "corrupta". "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", comentó.

Uno de los primeros en responder a las críticas de Milei ha sido la concesionaria de autopistas Abertis, cuyo consejero delegado, José Aljaro, participó en la reunión del sábado. "Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia", sostuvo en un comunicado difundido el mismo domingo.

Esta mañana ha sido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha manifestado que "no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque" al presidente del Gobierno español y además hacerlo en España.

"Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos", ha señalado Garamendi en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

RESPETO PERSONAL

A sus palabras se han sumado otros empresarios como el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, que ha suscrito "totalmente" el mensaje de Garamendi, recalcando que los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión", pese a que ha afirmado que "nunca" se mete en política.

Telefónica también ha querido responder a los comentarios de Milei y, en la mañana de este lunes, ha emitido un comunicado en el que ha abogado por el "diálogo constructivo" para impulsar el "progreso de ambos países".

Por parte de Iberia se ha pronunciado su presidente y consejero delegado, Marco Sansavini, quien ha explicado que la reunión con Milei fue "un elemento de normalidad" y en ella se abordaron los temas económicos que interesan a las distintas partes.

La compañía aérea ha lamentado además que estas declaraciones "no atienden al lenguaje diplomático" que debe usarse entre "países amigos", por lo que ha pedido a Milei "moderación" y "lealtad institucional".

EL SECTOR DE LA BANCA TAMBIÉN SE SUMA

El sector de la banca también se ha sumado al rechazo a las declaraciones de Milei, con BBVA y Santander liderando el rechazo a las palabras del argentino. Por parte de Banco Santander, acudió a la reunión con Milei su consejero delegado a nivel global, Héctor Grisi, mientras que por parte de BBVA asistió el responsable a nivel global de monitorización de países, Jorge Sáenz-Azcúnaga.

"Tal y como ha asegurado el representante de las empresas españolas, nosotros rechazamos profundamente las declaraciones", indican desde BBVA.

Por su parte, desde Banco Santander se han alineado también con lo expresado por Garamendi, que ha indicado que en el encuentro de Milei con las empresas españolas se habló exclusivamente de economía y proyectos empresariales.