(AMP) Garamendi (CEOE) rechaza "de plano" las palabras "fuera de tono" de Milei contra Sánchez y su mujer

Díaz afirma que le "preocupa" que Garamendi no distinga entre Milei y ella, "entre quienes recortan derechos o quienes los amplían"



MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo "de plano" a las declaraciones "fuera de tono" que ha realizado este fin de semana en Madrid el presidente argentino, Javier Milei, contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

"Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos", ha señalado Garamendi en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Para el líder de la CEOE, "no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque" al presidente del Gobierno español y además hacerlo en España.

Garamendi ha recordado que los empresarios españoles tienen intereses "muy grandes" en Argentina, con una inversión de 18.000 millones de euros que les convierte en el principal inversor europeo y el segundo a nivel mundial.

"Es muy importante, y es algo que parece que últimamente falla y falta, la lealtad institucional. La democracia está porque están las instituciones. Con independencia de que a uno le guste o no el presidente del Gobierno, es nuestro presidente. Rechazamos de verdad esas declaraciones que, sinceramente, lo único que consiguen es llegar a cosas que no debían de ser ni de estar ahí. No nos ha gustado nada", ha resaltado también Garamendi al ser preguntado por las palabras de Milei en el acto organizado por Vox.

En cuanto a qué acciones debería tomar el Gobierno español ante las palabras de Milei, Garamendi no ha querido entrar en qué debería hacer el Gobierno como respuesta. "El Gobierno tendrá que hacer lo que tenga que hacer", ha subrayado al respecto.

UNA REUNIÓN PROFESIONAL EN LA QUE SE HABLÓ DE ECONOMÍA

Milei aprovechó además su visita a España para reunirse el sábado con un grupo de empresarios españoles y con el presidente de la patronal, que ha quitado hierro al asunto señalando que esta clase de encuentros son habituales y de carácter profesional.

"Son habituales estas reuniones con presidentes iberoamericanos que hacen escala en España. Hicimos lo mismo el día anterior con el presidente de Ecuador. La embajada argentina invitó de forma personal a los representantes de las empresas, no fue un acto programado por la CEOE, e invitó también a la CEOE. Fue una reunión absolutamente económica y de interés porque las empresas españolas han sufrido mucho durante años en ese país y el presidente argentino planteó qué se podía hacer para ir mejorando. Fue una reunión profesional. No fue más que eso. Se habló de economía y las empresas plantearon sus problemas en Argentina", ha explicado Garamendi al respecto.

El líder de la patronal española ha subrayado que con estas reuniones no se trata de apoyar o no a un régimen u otro, pues las empresas trabajan con los países y con los gobiernos que les tocan, sean de un color u otro.

"En ningún caso nadie ha ido ni a apoyar ni a desapoyar, ni a pensar si va o no va a apoyar nada. Nosotros vamos a trabajar y, en este caso, las empresas que han participado en ese encuentro han ido a hablar de lo que son los problemas de sus relaciones en ese país. Hay que separar las cosas. El día anterior hay una reunión profesional y al día siguiente hay unas declaraciones inoportunas, rechazables totalmente,", ha explicado.

CRUCE DE DECLARACIONES CON YOLANDA DÍAZ

Sobre las afirmaciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que los empresarios han cometido un "grave error" al reunirse con Milei, Garamendi ha indicado "está confundiendo, puede que por interés personal, las cosas".

"No le voy a contestar, pero tampoco ayuda el buscar culpables, en este caso el mundo empresarial. Pero estamos acostumbrados también a que el mundo empresarial, con nombre y apellidos, sea el culpable de las cosas cuando también vienen declaraciones y planteamientos radicales de otros lados", ha opinado.

Preguntado por si con estas palabras está comparando a Díaz con Milei, el presidente de la patronal ha dicho que "no compara", pero ha añadido que los empresarios "llevan años viviendo señalamientos a personas, a empresarios españoles, también por parte de la radicalidad, que viene tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda".

DÍAZ RESPONDE A GARAMENDI QUE LE PREOCUPA QUE LA COMPARE CON MILEI

Estas declaraciones de Garamendi han sido contestadas posteriormente por Díaz en sus redes sociales: "Me preocupa que el señor Garamendi siga sin distinguir entre Milei y yo. Entre quienes recortan derechos o quienes los ampliamos. Entre la democracia del salario mínimo o los que criminalizan la justicia social. La democracia va de ampliar derechos y yo voy a seguir haciéndolo", ha apuntado la vicepresidenta segunda.

Durante sus declaraciones a la SER, Garamendi ha afirmado que los empresarios llevan cinco años diciendo que "no les gusta la radicalidad ni la extrema radicalidad", sino la moderación y la tranquilidad, pues la principal preocupación de las empresas españolas es la inestabilidad política.

Preguntado por si la CEOE promoverá un manifiesto similar al que han lanzado grandes empresas alemanas contra el voto a la extrema derecha en las elecciones europeas del 9 de junio, Garamendi ha sido muy claro: "No vamos a entrar en campaña electoral".

"Desde hace cinco años pedimos moderación, tranquilidad. Lo pedimos permanentemente. Cada vez que hay un mitin oímos palabras gruesas que no ayudan a la convivencia", ha comentado Garamendi, que ha recordado que más del 70% de los españoles votaron "moderación" en las elecciones generales.