Argentina cierra el 2025 con una inflación del 31,5% interanual, la menor cifra en ocho años

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Argentina ha finalizado el 2025 con una inflación interanual del 31,5%, la cifra más baja de los últimos ocho años, después de registrar un índice de precios al consumidor (IPC) del 2,8% en el mes de diciembre, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cabe destacar que el país cerró el 2024 con una inflación anual del 118% que se redujo en un 44,5% en tan solo doce meses en lo que supuso el mayor logro económico del mandato de Javier Milei, que había asumido la presidencia de Argentina en septiembre del 2023.

Si se desglosa por divisiones, la educación se encareció un 52,3% en el último año y lidera las subidas de precio, seguido de los restaurantes y hoteles (42,2%), la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (41,6%) y la comunicación (35%).

En el último mes del ejercicio, la división del transporte registró un alza del 4%, mientras que la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles repuntó un 3,4%, la comunicación un 3,3% y los restaurantes y hoteles un 3,2%.

Por contra, los ámbitos que menos encarecimientos sufrieron fueron la educación (0,4%), las prendas de vestir y calzado (1,1%) y el equipamiento y mantenimiento del hogar (2%).