Argentina establece un mínimo de 212 euros de extracción diaria en cajeros automáticos

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha decidido establecer en 15.000 pesos argentinos (212,2 euros) la cantidad mínima de extracción diaria en cajeros automáticos del país, independientemente de que sean clientes o no del banco en el que se realice la extracción.

Esta nueva medida modifica así la norma establecida previamente por el banco, por la que quedan suspendidos hasta el 30 de junio el cobro de cargos y comisiones por operaciones en cajeros automáticos de Argentina, como parte de las medidas para paliar el efecto del coronavirus.

"Hasta el 30 de junio inclusive, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe -salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del equipo- ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no clientes", ha especificado el comunicado.

En esta línea, el organismo resalta que las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que "todas las personas humanas y jurídicas puedan efectuar extracciones por un importe que, como mínimo, alcance la suma de 15.000 pesos (212,2 euros)".