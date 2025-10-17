Estados Unidos compró pesos argentinos, confirma el secretario del Tesoro

ARGENTINA, 17 Oct (EUROPA PRESS)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que el país norteamericano realizó la compra de pesos argentinos el pasado jueves, demostrando así su respaldo a la Argentina en su momento económico actual. "Estados Unidos está con Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el 'Blue Chip Swap' y en los mercados al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico de Argentina mientras trabajan para 'Hacer Argentina Grande Otra Vez'", expresó Bessent a través de su cuenta de 'X'.

Además, Bessent resaltó que el Departamento del Tesoro está vigilando todos los mercados de manera constante, asegurando que poseen todas las herramientas necesarias para actuar de manera flexible y robusta para contribuir a la estabilización de la Argentina.

La ayuda financiera prometida a Argentina se incrementó a 40.000 millones de dólares, cantidad que duplica el monto anteriormente comunicado. Este apoyo incluye una línea 'swap' de divisas y un crédito, cada uno por 20.000 millones de dólares, en un gesto de respaldo y confianza hacia las medidas económicas que está adoptando el país sudamericano. Este anuncio viene a consolidar el compromiso de Estados Unidos en su relación con Argentina, enfocándose en una colaboración estrecha con el objetivo de revitalizar la economía argentina.