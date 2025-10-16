Argentina.- El Gobierno de Argentina promete una reforma laboral y otra tributaria a los empresarios

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha prometido ante los empresarios reunidos en el 61° Coloquio de IDEA una reforma laboral para impulsar la generación de empleo y otra tributaria que implique la eliminación de muchos impuestos y la simplificación del régimen tributario.

"La reforma laboral es fundamental, porque venimos de un régimen laboral arcaico rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y es la razón por la cual el empleo no crece desde el 2011", aseguró desde Washington en un vídeo grabado.

Por esta razón, el Gobierno liderado por Javier Milei ha anticipado un régimen laboral "más ágil" y "más dinámico" que "termine con la industria del juicio que solo favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos".

Respecto a la reforma tributaria, Caputo ha explicado que implicará "la eliminación de muchos impuestos, la bajada de otros y la simplificación del régimen tributario", además de la creación de "importantes incentivos" para desarrollar el ahorro interno.

El titular de Economía también defendió que "no debe venir más de una devaluación" para ser competitivo. "Nosotros creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo", que es apostar por "un esquema basado en la productividad, la bajada de impuestos y la desregulación" para que el sector privado sea quien lidere el crecimiento.