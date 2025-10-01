El Gobierno argentino prorroga las concesiones de transporte de hidrocarburos de YPF por diez años más

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha ratificado la prórroga por diez años, a partir de noviembre de 2027, de las concesiones de transporte de hidrocarburos operadas por la petrolera estatal YPF que se extienden por las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

En el proyecto aprobado se incluye un plan de trabajo e inversiones presentado por la compañía para este período de prórroga de la concesión valorado en 364, 3 millones de dólares (310,3 millones de euros), según se recoge en el Decreto 698/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Esta cuantía está enfocada a ampliar la capacidad y optimizar los sistemas de transporte, mejorar la seguridad operativa, aplicar actualizaciones tecnológicas y modernizar los equipos.

Antes de iniciarte la prórroga de las concesiones, YPF deberá ejecutar de manera adicional inversiones por valor de 278,1 millones de dólares (236,9 millones de euros) entre 2025 y 2027, además de reportar semestralmente el avance de estas obras a la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.

El incumplimiento de esta inversión inicial, según se explica en el decreto, justificará la retirada de las concesiones por parte del Ejecutivo a la petrolera. La empresa también deberá cumplir con las normas ambientales, de seguridad y de acceso abierto vigentes.