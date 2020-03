Argentina implementará un ingreso extra para los trabajadores más afectados por el coronavirus

Será de 10.000 pesos (144 euros) y beneficiará a 3,6 millones de familias

El Gobierno de Argentina implementará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por un valor de 10.000 pesos argentinos (144 euros) para aliviar la situación de los trabajadores, de entre 16 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad a causa de la crisis del coronavirus.

El pago lo cobrarán a mediados de abril de una vez, aunque podría repetirse en mayo en función de las circunstancias, según ha explicado el Ministerio de Economía. La medida fue anunciada por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Moroni explicó que la nueva ayuda será para 3,6 millones de familias. "Nos estamos asegurando que toda persona que vive en Argentina queda protegida en esta situación de crisis económica nacional y global", aseguró el titular de Trabajo.

Asimismo, detalló que los potenciales receptores de este ingreso deberán solicitar el beneficio mediante los mecanismos provistos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los primeros días de abril.

Por otra parte, Moroni resaltó que esta ayuda es compatible con recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya que, en el contexto actual, la pobreza en niños y adolescentes alcanza el 52%.

A través de este nuevo beneficio, la Administración de Alberto Fernández busca llegar a familias que no reciben otras prestaciones, como jubilaciones o pensiones, o programas asistenciales, o que no reciben la AUH, justamente porque son familias que no tienen hijos menores de 18 años.