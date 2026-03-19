MADRID 19 Mar. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 19 de marzo:

SOCIEDAD

-- Población de españoles en el extranjero, gráficos

https://www.epdata.es/datos/poblacion-espanoles-extranjero-d...

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo se dispara a 113 dólares tras los ataques a refinerías en Oriente Próximo

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

-- Los carburantes siguen disparados por Irán y el diésel sube un 11,6% esta semana y la gasolina un 6,7%

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- La tasa de paro de Argentina cerró el cuarto trimestre de 2025 en el 7,5%, nueve décimas más

https://www.epdata.es/evolucion-tasa-desocupacion-argentina/...

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