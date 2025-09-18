MADRID 18 Sep. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 18 de septiembre:

ECONOMÍA

-- El Índice de Garantía de Competitividad acumula siete meses de descensos tras caer un 0,77% en julio

-- España recibió 75,4 millones de pasajeros internacionales hasta agosto un crecimiento del 5,9% respecto a 2024

-- Los carburantes confirman el cambio de tendencia tras el verano y suben por segunda semana consecutiva

-- El PIB de Argentina se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre del año

