Publicado 23/06/2026 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes

MADRID 23 Jun. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 23 de junio:

ECONOMÍA

-- Las pernoctaciones hoteleras suben un 2,5% en mayo superando los 36,3 millones y los precios aumentan un 5%

https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...

-- El déficit comercial baja un 11,2% hasta abril por las menores importaciones energéticas

https://www.epdata.es/datos/balanza-comercial-espana-importa...

-- La vivienda superó en 2025 el precio máximo de la burbuja tras encarecerse un 13,1%, según Vivienda

Evolución del precio de la vivienda libre y protegida en España

https://www.epdata.es/evolucion-precio-vivienda-libre-proteg...

Número de viviendas iniciadas en España

https://www.epdata.es/numero-viviendas-iniciadas-espana/d203...

Viviendas calificadas como protegidas cada año en España

https://www.epdata.es/numero-viviendas-protegidas-construida...

-- La tasa de paro de Argentina cerró el primer trimestre de 2026 en el 7,8%, tres décimas más

https://www.epdata.es/datos/argentina-datos-macroeconomicos-...

-- Variación anual (%) de la venta de vehículos en la Unión Europea

https://www.epdata.es/variacion-anual-venta-vehiculos-union-...

La venta de vehículos en la Unión Europea crecen un 4% hasta mayo

https://fotos.europapress.es/infografias/f7617714

-- La confianza del consumidor se mantiene en mayo, pese al descenso de las expectativas de futuro

https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...

SOCIEDAD

-- Los embalses españoles están al 80,1% con 44.915 hm3, 18,7 puntos por encima de la media de la última década

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

-- La facturación de las empresas se dispara un 8,7% en abril impulsada por la industria

https://www.epdata.es/datos/indice-cifra-negocios-empresaial...

MADRID

-- Incendio en una de las Cuatro Torres en Madrid

https://fotos.europapress.es/infografias/f7617847

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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