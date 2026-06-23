MADRID 23 Jun. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 23 de junio:
ECONOMÍA
-- Las pernoctaciones hoteleras suben un 2,5% en mayo superando los 36,3 millones y los precios aumentan un 5%
https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...
-- El déficit comercial baja un 11,2% hasta abril por las menores importaciones energéticas
https://www.epdata.es/datos/balanza-comercial-espana-importa...
-- La vivienda superó en 2025 el precio máximo de la burbuja tras encarecerse un 13,1%, según Vivienda
Evolución del precio de la vivienda libre y protegida en España
https://www.epdata.es/evolucion-precio-vivienda-libre-proteg...
Número de viviendas iniciadas en España
https://www.epdata.es/numero-viviendas-iniciadas-espana/d203...
Viviendas calificadas como protegidas cada año en España
https://www.epdata.es/numero-viviendas-protegidas-construida...
-- La tasa de paro de Argentina cerró el primer trimestre de 2026 en el 7,8%, tres décimas más
https://www.epdata.es/datos/argentina-datos-macroeconomicos-...
-- Variación anual (%) de la venta de vehículos en la Unión Europea
https://www.epdata.es/variacion-anual-venta-vehiculos-union-...
La venta de vehículos en la Unión Europea crecen un 4% hasta mayo
https://fotos.europapress.es/infografias/f7617714
-- La confianza del consumidor se mantiene en mayo, pese al descenso de las expectativas de futuro
https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...
SOCIEDAD
-- Los embalses españoles están al 80,1% con 44.915 hm3, 18,7 puntos por encima de la media de la última década
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
-- La facturación de las empresas se dispara un 8,7% en abril impulsada por la industria
https://www.epdata.es/datos/indice-cifra-negocios-empresaial...
MADRID
-- Incendio en una de las Cuatro Torres en Madrid
https://fotos.europapress.es/infografias/f7617847
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