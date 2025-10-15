MADRID 15 Oct. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 15 de octubre:
ECONOMÍA
-- El IPC escala hasta el 3% en septiembre, una décima más de lo esperado, por luz y gasolinas
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7027660
-- El índice de referencia del INE para la actualización del alquiler sube en septiembre al 2,22%
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7027773
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...
-- El IPC de China bajó un 0,3% en septiembre
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...
Datos y gráficos de otros países:
Inflación en Francia: https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...
Inflación en Argentina: https://www.epdata.es/datos/argentina-datos-macroeconomicos-...
-- España despedirá la década con un déficit del 2% y una deuda por encima del 90% del PIB
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...
