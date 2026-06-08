Louis Dreyfus Company (LDC) invertirá 346,6 millones en una planta procesadora de girasol y soja en Argentina

Archivo - Pipas de girasol. - ASAJA - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La multinacional agroexportadora y financiera Louis Dreyfus Company (LDC) invertirá 400 millones de dólares (346,6 millones de euros) para construir una planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca (Argentina).

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, ha compartido este lunes en la red social 'X' un comunicado de LDC que asegura que el desembolso se traducirá en la puesta en marcha de "una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo".

"Este proyecto emblemático refleja tanto nuestra confianza en el potencial a largo plazo de Argentina como nuestro compromiso de fortalecer aún más nuestra ya sólida presencia industrial en el país", ha expresado el grupo franco-neerlandés.

"La inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando, así, la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado", ha añadido LDC, que anticipa una "contribución significativa" al desarrollo local y al empleo.