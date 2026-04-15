Milei declara que le "repugna" la inflación de marzo pero rechaza cambiar su modelo

El presidente de Argentina, Javier Milei, en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - Europa Press/Contacto/Silvana Safenreiter

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este martes que le "repugna" el dato de inflación registrado en marzo, del 3,4%, una cifra que ha acercado la inflación en los tres primeros meses del año (9,4%) a apenas siete décimas del máximo vislumbrado por el Ejecutivo para todo el año (10,1%). Sin embargo, ha rechazado modificar su modelo político y económico, prometiendo "seguir abrazando la ortodoxia" y no apartarse de "los valores judeocristianos".

"Tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna voy a hablar de inflación", ha arrancado su intervención en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, donde ha asegurado que en el Gobierno están "convencidos de que la inflación para adelante va a bajar".

El mandatario libertario ha justificado el dato de inflación en base a un supuesto "intento de la política de generar un golpe de Estado" contra su Ejecutivo y a la "estacionalidad" de marzo, apuntando a la educación --con el comienzo del curso escolar--, así como a la guerra en Irán, "cómo eso afectó al transporte, y también el impacto en la carne". "Si tomamos la inflación núcleo y le sacamos el efecto de la carne, está igual que el mes pasado, en 2,5%", ha agregado.

Por ello, ha pedido "paciencia". "No vamos a ir en contra ni de la teoría económica, ni de la evidencia empírica, ni tampoco vamos a vulnerar los valores morales a la hora de diseñar la política económica", ha defendido antes de asegurar "la inflación se va a desplomar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política", basándose en supuestos avances en "la demanda de dinero" y la actividad económica.

"No vamos a ceder un ápice en la política monetaria, en seguir desregulando. Vamos a seguir abriendo la economía", ha manifestado, prometiendo "seguir abrazando la ortodoxia" y alegando que "la teoría económica" lo acompaña. "Nuestra política es justa, es lo más importante de todo. Tiene que ver con nuestros valores morales. (...) La moral como política de Estado dice que no nos vamos a apartar de los valores judeocristianos", ha aseverado.