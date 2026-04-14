Nota a la agenda gráfica

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que anulen este tema en la agenda gráfica de este 14 de abril de 2026:

-- En Madrid, El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anuncia avances para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco

-- En Buenos Aires (Argentina), se inicia nuevamente el juicio por la muerte de Diego Maradona, que había sido anulado el año pasado por el hecho ocurrido con la jueza integrante del Tribunal.

-- En Madrid, simulacro en el Congreso de los Diputados.

-- En Madrid, VOX presenta la campaña "La inmigración masiva tiene consecuencias".

-- En Barcelona, juzgan al humorista Jair Domínguez por presunta incitación al odio a raíz de una denuncia de Vox. Lugar: Audiencia de Barcelona.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/