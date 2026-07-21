Nota a la agenda gráfica

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan este tema a la agenda gráfica de este 21 de julio de 2026:

-- En Madrid, declara como investigado en el 'caso Plus Ultra' el empresario Julio Martínez Martínez, en la Audiencia Nacional

-- En Lozoyuela (Madrid), consecuencias del incendio forestal de Lozoyuela

-- En Barcelona, mural del artista TVBoy del futbolista Ferran Torres tars ganar la selección española el Mundial frente a Argentina

-- En Tamajón (Guadalajara), la vicepresidenta tercra y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el Puesto de Mando Avanzado para conocer la evolución del incendio de La Mierla

-- En Guadalajara y Soria, evolución del incendio forestal originado en La Mierla.

-- En Brieva (Segovia), evolución del incendio forestal.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/