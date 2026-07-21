Nota a la agenda gráfica

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Rogamos a los abonados que añadan este tema a la agenda gráfica de este 21 de julio de 2026:
-- En Madrid, declara como investigado en el 'caso Plus Ultra' el empresario Julio Martínez Martínez, en la Audiencia Nacional
-- En Lozoyuela (Madrid), consecuencias del incendio forestal de Lozoyuela
-- En Barcelona, mural del artista TVBoy del futbolista Ferran Torres tars ganar la selección española el Mundial frente a Argentina
-- En Tamajón (Guadalajara), la vicepresidenta tercra y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el Puesto de Mando Avanzado para conocer la evolución del incendio de La Mierla
-- En Guadalajara y Soria, evolución del incendio forestal originado en La Mierla.
-- En Brieva (Segovia), evolución del incendio forestal.
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