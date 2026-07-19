Principales titulares de los periódicos para el domingo 19 de julio

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España frente al mito"
-- "Política y justicia, el cóctel explosivo que sacude España"
EL MUNDO
-- "Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha: "El modelo de financiación autonómica es un atentado grave contra la igualdad""
-- "Pedro Porro, revelación del mundial: "A Argentina mucho respeto, pero no le tengo ningún miedo""
ABC
-- "Feijóo exhibe poderío territorial y vaticina que "las urnas serán también la sentencia" del sanchismo"
-- "Mandos de la Guardia Civil denuncian la "alteración" sistemática de los ascensos"
LA VANGUARDIA
-- "Lamine Yamal y Leo Messi: el niño y el mito disputan una final histórica"
-- "Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia y Justicia: "El CGPJ ha de saber que defender lo indefendible daña a la justicia""
EL PERIÓDICO
-- "La selección más global busca su segunda Copa del Mundo"
-- "Las estrellas de los deportes urbanos brillan en Graviteo"