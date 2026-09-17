World2Fly confirma fuerte demanda en la ruta Madrid-Rosario (Argentina), que comenzará a operar en octubre

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MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

World2Fly ha confirmado una evolución favorable de las reservas de cara a su nueva ruta directa entre Madrid y Rosario (Argentina), que comenzará a operar el 1 de octubre con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, según un comunicado.

En palabras de la aerolínea de World2Meet (W2M), esta conexión supone una "oportunidad" para acercar la ciudad argentina al mercado español, además de ofrecer una nueva alternativa de acceso directo a Argentina.

"La respuesta confirma el interés por una ruta directa entre Rosario y Madrid y nos anima a seguir desarrollando una conexión que facilite los viajes entre ambos mercados", ha valorado su director general, Bruno Claeys.

La incorporación de Rosario da continuidad a la presencia de World2Fly en Latinoamérica, tras la apertura de Madrid-Cartagena de Indias el pasado julio y el desarrollo de su operación en Cali, ambas en Colombia.

Con cinco años de operaciones y más de 3,5 millones de pasajeros transportados, World2Fly ha destacado su evolución desde una actividad centrada inicialmente en el Caribe hacia una red de largo radio más diversa.

Entre sus futuros planes, la aerolínea ha confirmado que mantiene su foco en consolidar sus conexiones y adaptar su crecimiento a las necesidades del mercado, manteniendo sus estándares de seguridad, eficiencia y calidad de servicio.