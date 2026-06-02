Arranca en Honduras el III Foro Iberoamericano de Turismo con líderes de toda la región

Boletín FIT - CEDIDA

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

En pocas horas dará comienzo el III Foro Iberoamericano de Turismo, que reunirá en San Pedro Sula a representantes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas, universidades, asociaciones empresariales y expertos procedentes de toda Iberoamérica bajo el lema “Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencIA territorios”.

Convertido ya en uno de los principales espacios de diálogo y acción público-privada del turismo iberoamericano, el Foro llega a su tercera edición con una participación de más de 1.000 asistentes confirmados, entre ellos cerca de un centenar de ponentes de instituciones públicas y privadas de 23 países de la región.

El encuentro forma parte del programa oficial de los Encuentros Empresariales Iberoamericanos, contribuyendo así a generar propuestas y contenidos para la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en noviembre en Madrid, España.

Del diagnóstico a la acción: tecnología, competitividad y desarrollo territorial

Durante dos intensas jornadas de trabajo, líderes institucionales y empresariales abordarán algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el turismo en la región.

La agenda analizará cuestiones clave como la gobernanza turística basada en datos, los destinos inteligentes, la productividad y competitividad empresarial, la transformación digital de las pymes turísticas, la empleabilidad juvenil, la sostenibilidad medioambiental, el turismo regenerativo y el impacto que tendrá la inteligencia artificial en la gestión de destinos y empresas.

Entre los participantes figuran representantes de organismos internacionales de referencia como ONU Turismo, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe,

OCDE, SEGIB, BID, SITCA, CATA, SEGITTUR o el PNUD, junto a responsables gubernamentales, líderes empresariales y expertos procedentes de toda la región.

El Foro arranca hoy con una reunión técnica restringida entre sector público y privado de Iberoamérica, y proseguirá mañana con una jornada abierta, inaugurada por el presidente de Honduras, Nasry Asfura. Contará además con intervenciones destacadas de expertos internacionales como Hernán Felipe Mesa (CAF), Gonzalo de la Rosa (Red Iberoamericana DTI), Sergio Guerreiro (OCDE) o Antonio López de Ávila (ONU Turismo), entre muchos otros.

Asimismo, el programa incluye un conversatorio de alto nivel entre representantes de gobiernos e instituciones y líderes empresariales para debatir sobre el fortalecimiento de la cooperación regional y sobre ómo acelerar la transformación turística de Iberoamérica.

Formación práctica y experiencias inmersivas sobre talento y capacitación

Como novedad destacada, el Foro incorpora una Jornada Formativa especializada centrada en uno de los grandes retos del sector: el talento. Bajo el título “El nuevo mapa del talento en el sector del turismo”, expertos internacionales, representantes del BID, responsables de formación profesional y empresarios analizarán los desafíos estructurales del empleo turístico, las nuevas competencias profesionales y las mejores prácticas para atraer, desarrollar y formalizar talento en la industria.

La formación incluirá una masterclass impartida por el secretario de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, así como un panel de experiencias reales con especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), INFOP, Rabina Travel y Formeta.

Visitas técnicas al innovador parque de simulación del INFOP

Los participantes tendrán además la oportunidad de conocer una de las iniciativas más innovadoras de formación profesional de Centroamérica. El programa contempla visitas técnicas al Parque de Simulación del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) de San Pedro Sula, un espacio pionero que incorpora tecnología de simulación avanzada para el aprendizaje práctico en sectores estratégicos como construcción, transporte, industria, agricultura, logística portuaria y aeronáutica.

Estas visitas permitirán a los asistentes conocer de primera mano cómo la innovación tecnológica puede contribuir al desarrollo del capital humano y a la mejora de la competitividad empresarial.

Un respaldo institucional y empresarial sin precedentes

El III Foro Iberoamericano de Turismo cuenta con el impulso de organizaciones empresariales e instituciones líderes de la región, entre ellas CEIB, FIJE, COHEP, Gobierno de Honduras, Instituto Hondureño de Turismo, ONU Turismo; y con la colaboración de la OIE, CAF, SEGIB, BCIE, SITCA, CATA y SEGITTUR, entre muchas otras.

Asimismo, el encuentro recibe el apoyo y respaldo de destacadas instituciones y empresas de gran prestigio y renombre, como Grupo COX, Corporación Dinant, MAWDY, Grupo Lafise, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Fundación Prospera o Zona Franca de Cádiz, que refuerzan el compromiso del sector privado con el desarrollo de un turismo más innovador, competitivo y sostenible.

Cabe destacar además una amplia participación de representantes de organizaciones empresariales de toda la región, como contará además con una amplia representación de organizaciones empresariales y gremiales de toda la región, entre ellas la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) de México; el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Ecuador; la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador; la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) de Perú; la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) y CODOPYME-RD, de República Dominicana; el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de Panamá; la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), de España; la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica; la Cámara Regional del Comercio y la Producción de Valparaíso, de Chile; la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); así como CACIF y AGEXPORT, de Guatemala, entre otras.

Honduras, punto de encuentro de la industria turística

Durante tres días, Honduras se convertirá en el punto de encuentro del turismo iberoamericano y en el escenario desde el que se debatirán algunas de las grandes decisiones que marcarán el futuro del sector.

Un espacio para compartir conocimiento, generar alianzas, impulsar proyectos y demostrar que la tecnología, la innovación y la cooperación pueden convertirse en herramientas decisivas para fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico, cohesión social y progreso territorial en toda Iberoamérica.