Arranca la tractorada del sector agrario y pesca en Madrid para exigir medidas para ayudar al sector primario

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de tractores y miles de agricultores, ganaderos y representantes del sector pesquero procedentes de todas las comunidades autónomas se manifiestan ya por las calles de Madrid para reivindicar un futuro para el sector primario y reclamar soluciones a la complicada situación que sufren, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Bruselas.

Bajo el lema 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento', los manifestantes convocados por Asaja, COAG y UPA, más de 20.000 según las primeras estimaciones de los organizadores, han reclamado a las puertas del Ministerio de Agricultura soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

Durante el transcurso del acto reivindicativo, que se ha iniciado finalmente a las 12.00 horas, con una hora de retraso, agricultores y ganaderos portaban carteles con lemas como 'Si el campo no produce, la ciudad no come' o 'Exigimos precios rentables y normas flexibles', mientras hacían sonar cencerros y el claxon de tractores en los que también se podían leer lemas como 'Mi ruina es tu hambre', 'Sin agua no hay campo' o 'Necesitamos seguros agrarios que cubran los costes de producción'.

La movilización, que se desarrolla en un ambiente reivindicativo, coincide con manifestaciones en Bruselas , con cerca de 100 tractores, se ha iniciado frente al Ministerio de Agricultura y recorrerá el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.

Una manifestación a la que se suma el sector pesquero, representado en la manifestación por la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar), Confederación Española de Pesca (Cepesca), Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) y Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), que recorren las calles madrileñas bajo el lema 'Por el futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España' con el objetivo de sumar a los ciudadanos a defender con el Gobierno una "producción y distribución digna de alimentos básicos, única forma de asegurar una alimentación de calidad y un consumo saludable".

Además, los representantes de las flotas y puertos de España, del entorno acuícola y del comercio especializado que lucían pancartas con proclamas como 'SOS pescadores en peligro de extinción' repartirán durante el recorrido más de 1.000 bocadillos de calamares a los asistentes como guiño y símbolo de la fusión de uno de los iconos más castizos de la capital con la actividad pesquera.