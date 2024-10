Así son los nuevos inversores: Revolut desvela las tendencias de inversión entre los Millennials y GenZ españoles

Europa ha experimentado un rápido crecimiento de jóvenes inversores, ya que la Generación Z ha entrado en el mercado y está empezando a invertir a una edad más temprana que cualquier generación anterior.

Los inversores jóvenes, de entre 18 y 34 años, ya representan el 63 % del total de usuarios de los servicios de inversión de Revolut en España

Las inversiones en los Fondos Monetarios Flexibles de Revolut representan más de la mitad (68 %) de las carteras de inversión de los jóvenes de 18 a 34 años en España

El importe medio de las carteras de inversión de Revolut en España supera los 6.100 €.

Madrid, 17 Octubre, 2024. En los últimos años, Europa ha experimentado un aumento significativo de jóvenes inversores, ya que la Generación Z ha comenzado a invertir a una edad más temprana que cualquier generación anterior. Datos internos de Revolut, la superapp financiera global con más de 45 millones de clientes en todo el mundo y 3,5 millones en España, revelan las preferencias y tendencias de inversión de los jóvenes en España y en toda Europa.

Una encuesta reciente encuesta realizada por Dynata para Revolut en España mostró que solo el 34 % de los españoles de la Generación Z afirmó no invertir, mientras que más del 50 % de los mayores de 65 años dijeron lo mismo. Además, se descubrió que los inversores de la Generación Z están más dispuestos a asumir riesgos en sus inversiones en comparación con otras generaciones. El 11 % de los jóvenes entre 18 y 24 años afirmaron estar dispuestos a asumir más riesgos para obtener el mayor beneficio posible, mientras que solo el 1 % de los mayores de 55 años estaban dispuestos a correr riesgos.

Los inversores jóvenes, de entre 18 y 34 años, ya representan el 63 % de la base total de usuarios de los servicios de inversión de Revolut en España, alineándose con el promedio del 62 % en toda la EEE. Los mayores porcentajes de jóvenes que invierten a través de Revolut se encuentran en Bélgica (72 %), Países Bajos (70 %) e Italia (69 %). De hecho, 1 de cada 4 clientes europeos que comenzaron a invertir con Revolut en la primera mitad de 2024 afirmó que era su primera experiencia como inversor.

Las inversiones en fondos del mercado monetario a través de los Fondos Flexibles de Revolut representan más de la mitad (68 %) de las carteras de inversión de los jóvenes de 18 a 34 años en España. Las acciones suponen un 13 %, los ETFs un 12 % y los bonos un 7 %. El tamaño medio de las carteras de inversión en España supera los 6.100 €, con los inversores más jóvenes (de 18 a 25 años) comenzando con cantidades más pequeñas y carteras medias de 548 €, mientras que aquellos entre 35 y 55 años invierten más de 3.000 €.

Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) ha comentado: "El nivel sin precedentes de interés en la inversión entre las generaciones más jóvenes marca un cambio en el panorama financiero. Esta generación está mucho más involucrada y centrada en el aprendizaje. Revolut se presenta como una herramienta muy útil para adquirir conocimiento y confianza en la inversión, gracias a nuestros cursos y cuestionarios interactivos en la app, alertas personalizadas, información sobre el rendimiento de las empresas y noticias de mercado en tiempo real. Todo disponible dentro de la app de Revolut.

Para aquellos que no disponen de tiempo o conocimientos para gestionar sus inversiones, los servicios de robo-asesor de Revolut también pueden desempeñar un papel importante, utilizando herramientas analíticas para crear y gestionar carteras de inversión basadas en la situación financiera y los objetivos del cliente. Estamos emocionados de recibir a la próxima generación de inversores y apoyarles en su camino."

Revolut ofrece una amplia gama de opciones de inversión para sus clientes en todo el EEE, con más de 3000 activos financieros (acciones de EE. UU. y del EEE, ETFs, bonos corporativos y gubernamentales) disponibles en la app de Revolut. Invertir en acciones y ETFs es sin comisiones dentro del límite permitido por el plan. Pueden aplicarse otras tarifas.

Revolut también ofrece su servicio de Robo-advisor, que es especialmente útil para clientes con poca o ninguna experiencia en trading, o que simplemente no tienen tiempo para realizar una investigación exhaustiva. Para los clientes que operan de forma más activa, la compañía ha lanzado Trading Pro, una suscripción de pago que ofrece, entre otros beneficios, acceso a tarifas más competitivas (como comisiones más bajas y límites de tamaño de orden más altos) y características adicionales de análisis.

Los servicios de inversión en el EEE son proporcionados por Revolut Securities Europe UAB, una empresa de inversión autorizada y regulada por el Banco de Lituania. Esta información no constituye asesoramiento, recomendación ni oferta para tomar una decisión de inversión, y se proporciona únicamente con fines informativos. Como ocurre con todas las inversiones, el capital está en riesgo y los rendimientos no están garantizados. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. El valor de las inversiones puede subir o bajar y los rendimientos pueden verse afectados por fluctuaciones de divisas. Para más información, consulta los Términos y Condiciones de Trading de Revolut, la página de preguntas frecuentes sobre tarifas y la descripción de riesgos.