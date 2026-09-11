Asime estrecha contactos con empresas mexicanas interesadas en abrir mercado en la industria automovilística gallega

Imagen de representantes de Asime en México. - ASIME

VIGO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas (Asime) ha estado presente esta semana en el 13ª Foro de Proveeduría de Automoción de León en Guanajuato, México, donde ha estrechado contactos con más de 30 empresas interesadas en abrir mercado con la industria gallega.

En un comunicado, Asime explica que este evento es la feria "más relevante" del sector de la automoción en el país americano, donde han podido mantener reuniones y encuentros estratégicos con proveedores instalados en los más de 12 parques empresariales de la ciudad de Celaya.

"Esta misión comercial no se reduce únicamente al recinto ferial. Los representantes de Asime se han reunido con más de 30 empresas del Municipio de Celaya que trabajan en la región en diferentes ámbitos, todos ellos ligados a la cadena de valor de la automoción de México y con interés en abrir mercado en Galicia", han reivindicado desde la asociación.

"Visitar directamente las empresas del sector en México nos permite comprender de cerca su realidad, identificar oportunidades de colaboración y sentar las bases para futuros acuerdos. Este contacto directo ha sido clave para detectar áreas en las que podemos generar sinergias y acompañar a estas compañías en su entrada y expansión en el mercado europeo, con Galicia como aliado estratégico", señalan desde Asime.

Precisamente, con el objetivo de estrechar esas relaciones Galicia-México, Asime hace años que inició su colaboración con este país. Prueba de ello son los acuerdos que se han suscrito sistemáticamente con las autoridades del Estado de Guanajuato y el Municipio de Celaya para su participación en la feria Mindtech, que organiza Asime en Vigo bienalmente y que celebrará su quinta edición del 27 al 29 de abril de 2027 en Vigo.

"El resultado de años de colaboración con México se refleja, un año más, en la participación de todo el estado de Guanajuato en Mindtech 2027, que han confirmado su presencia en un stand conjunto con CLAUGTO y con el apoyo de COFOCE. Esperamos, por tanto, una importante delegación mexicana, con una representación especialmente destacada de empresas vinculadas a la industria automovilística y al sector del metal en su conjunto", destaca la organización.