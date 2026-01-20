Autoridades del Caribe Colombiano destacan oportunidades en sectores clave para el desarrollo del país

Autoridades del Caribe Colombiano durante su intervención en el encuentro en CEOE - Cedida

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Autoridades de El Caribe Colombiano presentaron hoy durante un encuentro empresarial en CEOE un amplio abanico de posibilidades de colaboración en proyectos estratégicos y en sectores clave para la región, que destaca por su dinamismo económico, su proyección internacional y su papel determinante como plataforma logística y comercial del país. Inauguraron la jornada la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero; el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila; y el director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado.

El encuentro reunió a representantes de los departamentos de La Guajira y Córdoba; de los ayuntamientos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena; y a cerca de cien empresarios españoles interesados en conocer de primera mano la situación económica del Caribe colombiano, y las oportunidades concretas de negocio e inversión en ámbitos estratégicos.

“España es un socio estratégico prioritario para Colombia, como primer inversor europeo y segundo emisor global de inversión hacia el país. Actualmente, más de 1.300 empresas españolas operan en Colombia, con una presencia creciente en sectores como turismo, infraestructuras, energía, logística, servicios empresariales y tecnología, y contribuyendo a los encadenamientos productivos locales” aseguró la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero.

Y es que Colombia se ha consolidado como uno de los destinos de inversión más atractivos de América Latina, con un crecimiento económico proyectado del 2,6 % para 2026, una economía diversificada y unos sólidos fundamentos macroeconómicos que generan un entorno favorable para la inversión extranjera, señaló a su vez el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, durante su intervención.

Por su parte, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, puso en valor la solidez de la relación bilateral y el interés del gobierno de su país por seguir profundizando los lazos económicos con España, destacando el papel del Caribe colombiano como territorio clave para atraer inversión productiva, impulsar el comercio y fortalecer la presencia empresarial española en toda la región.

EL GRAN CARIBE COLOMBIANO, DESTINO ESTRATÉGICO PARA LA INVERSIÓN

El Caribe Colombiano es una de las regiones con mayor potencial económico del país. Con más de 12 millones de habitantes y una aportación cercana al 15,5 % del PIB nacional, la región combina capacidad productiva, capital humano y una ubicación geográfica privilegiada, que la convierte en una plataforma natural para el comercio, la logística y la proyección hacia otros mercados de la región.

Por lo que se refiere a Colombia, la inversión extranjera es mucho más que un flujo financiero, aseguró la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, ya que implica transferencia de conocimiento, tecnología y estándares internacionales. Dentro de esta estrategia, el Gran Caribe colombiano se posiciona como uno de los destinos más relevantes para la inversión, integrando ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y el archipiélago de San Andrés como una plataforma regional articulada, con acceso directo a Europa, América del Norte, Centroamérica y otros mercados del Atlántico.

La presidenta de ProColombia puso en valor el papel de la región como hub logístico y comercial, con una plataforma portuaria líder en el continente, así como su capacidad para acoger turismo de negocios y grandes eventos, gracias a una red de centros de convenciones, recintos feriales y servicios corporativos en expansión. En el ámbito hotelero, destacó la presencia de operadores internacionales, incluidas varias cadenas españolas, lo que facilita alianzas empresariales y la transferencia de modelos de gestión globales.

Colombia ofrece amplias oportunidades de inversión en materia de infraestructuras, especialmente en la ampliación de aeropuertos y el desarrollo de una red ferroviaria

más extensa, informó Caballero. En este sentido, destacó como elemento diferencial del Caribe colombiano la fuerte apuesta por los cruceros fluviales a través del río Magdalena, una vía que ha sido recientemente reactivada. Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer los proyectos estratégicos en el país y de avanzar en un plan de desarrollo turístico que tenga en cuenta las particularidades del territorio. “Les esperamos en Colombia para hacer negocios y reforzar nuestra colaboración en proyectos de interés para las empresas de ambos países”, afirmó.

ESPAÑA Y COLOMBIA, UNA RELACION ECONÓMICA SÓLIDA Y EN CRECIMIENTO

Durante la jornada, se incidió también en el rol prioritario que juega España en esta relación bilateral, como segundo mayor inversor extranjero en Colombia, con un gran número de empresas españolas implantadas en el país en sectores como infraestructuras, energía, telecomunicaciones, turismo, servicios financieros, industria y tecnología. Se trata, señaló a su vez Narciso Casado, de una presencia empresarial con vocación de permanencia, que genera empleo, impulsa la transferencia de conocimiento y contribuye al desarrollo y crecimiento sostenible del país.

“En el plano empresarial, las relaciones bilaterales entre España y Colombia se han consolidado de forma significativa en los últimos años. En este marco, subrayó el intenso programa de actividades que CEOE mantiene con su homóloga, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), así como la colaboración constante con ProColombia, que ha sido clave para el éxito de numerosas iniciativas conjuntas, tanto en el ámbito bilateral como en el regional, a través del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB)”, declaró Casado. En este sentido, recordó la celebración del VI Foro Iberoamericano de la Mipyme en Medellín, del II Foro Iberoamericano de Turismo en Santa Marta; y anunció la tercera edición de este último la primera semana de junio en Honduras.

Por su parte, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, destacó el liderazgo del país y su firme compromiso con una agenda de inversión orientada al futuro, subrayando el papel de España como segundo mayor inversor en Colombia a nivel global. En este contexto, señaló que Colombia —reconocida como “el País de la Belleza”— se consolida como un destino de oportunidades, gracias a su diversidad cultural y humana y a un entorno cada vez más favorable para la inversión extranjera.

Asimismo, puso de relieve la vocación de Colombia por construir alianzas estratégicas a largo plazo, un enfoque que se refleja especialmente en el sector turístico, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. La ubicación estratégica del Caribe Colombiano lo posiciona como un territorio especialmente atractivo para inversiones en sectores de alta rentabilidad y alineados con las nuevas demandas globales. En este sentido, el anuncio de la nueva ruta aérea que comenzará a operar en junio entre Madrid y Cartagena de Indias abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio en la región. “Colombia les da la bienvenida con seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y reglas claras para hacer negocios”, sentenció.