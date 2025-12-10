Autoridades y empresarios de Ecuador destacan oportunidades de negocio en el país

Narciso Casado, Wilma Andrade y Cristina Aparicio durante la inauguración del Encuentro Empresarial España-Ecuador - Cedida

MADRID, 10 Dic (EUROPA PRESS)

Autoridades y empresarios de Ecuador destacaron oportunidades de negocio e inversión en el país, durante un encuentro empresarial bilateral en CEOE, en el marco de la segunda edición del del foro ENERGreen Talks, que contempla un amplio programa de actividades en la capital madrileña. Inauguraron el acto el secretario permanente de CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado; la embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade, y directora general de transición energética y economía circular de la Comunidad de Madrid, Carolina Aparicio.

En el transcurso de la jornada intervinieron entre otros el viceministro de Infraestructuras del Ecuador, Paolo Carpio; el gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Jorge Antonio Jácome; la gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Alicia Montalvo; representante de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, Gustavo Guerra; el director general de la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio Márquez, y representantes de empresas españolas con inversiones en el país sudamericano.

Durante la apertura, Casado puso en valor la solidez de la relación bilateral y la presencia de más de un centenar de empresas españolas en sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, un reflejo —subrayó— de la confianza en el potencial del país. También destacó la importancia de un marco estable para la inversión, sustentado en herramientas como el Acuerdo Multipartes con la UE o el Convenio para Evitar la Doble Imposición, así como la estrecha colaboración que CEOE mantiene con la Cámara de Industrias y Producción (CIP), la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), ProEcuador y la Embajada del Ecuador. En este contexto, recordó la apuesta del Gobierno ecuatoriano por modernizar su estructura económica y avanzar en la transición energética, ejemplificada en la Ley Orgánica Urgente para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición de Energías Renovables.

Por su parte, la embajadora Wilma Andrade subrayó que Madrid 2025 se ha convertido en un punto de encuentro para la transición verde entre Europa y América Latina, destacando el potencial de Ecuador como aliado natural de Europa en la descarbonización. Señaló que la suma de actores públicos y privados abre oportunidades reales de inversión y transferencia tecnológica, y recordó el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid en materia de certificaciones laborales, que permitirá seguir impulsando el crecimiento y el conocimiento compartido. Andrade apostó por reforzar las relaciones con España, animando a los inversores a colaborar en proyectos concretos en Ecuador, e invitó a los presentes a participar en la tercera edición de ENERGreen en Galápagos en 2026, unos de los eventos de mayor relevancia para el país. Por último, la Embajadora subrayó también el papel de España como puerta de entrada a Europa y de Ecuador como puente hacia América Latina.

En su intervención, Cristina Aparicio destacó la relación de amistad entre ambos pueblos, con más de 150.000 ecuatorianos que llaman hogar a Madrid, y puso en valor el papel de la energía como puente de cooperación. Recordó que Ecuador es un gigante hidroeléctrico, con un 70% de su matriz proveniente de esta fuente, aunque necesita diversificar hacia la eólica, térmica y solar. Propuso seis áreas de colaboración —regulación, contratos óptimos, redes de almacenamiento, financiamiento, industria local y planificación desde la demanda— y subrayó que la transición ecológica es un camino colectivo que no puede recorrerse en solitario. Aparicio enfatizó que Ecuador es un mercado dinámico y favorable a la inversión, y que la confianza mutua se ha visto reforzada por las normas aprobadas en los últimos años en favor del sector privado, lo que abre nuevas oportunidades para empresas líderes en ingeniería y energías renovables.

El encuentro sirvió para conocer de primera mano en impulsar las posibilidades de cooperación en ámbitos de interés para las empresas españolas como las energías limpias, la innovación, la financiación o las infraestructuras, y fomentar alianzas estratégicas entre el sector público, privado y académico, para avanzar en la transición energética regional.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INFRAESTRUCTURAS

El viceministro de Infraestructuras de Ecuador, Paolo Carpio, presentó la nueva estrategia de reordenación del pipeline de proyectos, que busca atraer inversión privada bajo un marco de seguridad jurídica y reglas claras. El Gobierno ecuatoriano ha definido un portafolio nacional con proyectos de interés alineados a los estándares internacionales, en sectores como energías renovables, infraestructura vial y logística. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 y el Plan Maestro de Energía ponen el foco en la transición energética y en el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, solar, eólico y geotérmico del país, que supera los 35.000 MW identificados.

Carpio subrayó que Ecuador ofrece mecanismos competitivos de participación privada, con contratos a largo plazo, precios garantizados y modelos de concesión que aseguran predictibilidad y retornos atractivos. El marco normativo vigente permite desde generación distribuida hasta autogeneración industrial, reforzando la confianza de los inversores. Además, destacó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) es el brazo ejecutor de esta transformación, priorizando corredores logísticos energéticos y una infraestructura resiliente que articule el desarrollo territorial con la transición hacia un modelo energético sostenible. “Un país que invierte en estar totalmente conectado es un país que sale adelante”, valoró.

El Viceministro puso en valor las oportunidades de coinversión estratégica en energías renovables no convencionales, con bajos costos de operación y alta estabilidad en transmisión, así como en sectores complementarios como agroproducción, turismo y logística exportadora. Con ello, Ecuador se proyecta como un país competitivo, que combina sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, ofreciendo a los empresarios españoles un marco atractivo para nuevas alianzas público-privadas.

POSIIBILIDADES DE COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA

A su vez, durante la jornada se presentó el portafolio de proyectos de generación y transmisión eléctrica que Ecuador impulsa como parte de su transición energética. El gerente general de CELEC, Jorge Antonio Jácome, explicó que la corporación ha estructurado una cartera de diez proyectos renovables con una capacidad total superior a 5.000 MW y una inversión estimada de casi 6.000 millones de dólares. Entre ellos destacan iniciativas solares como San Miguel y Mazar Flotante, el parque eólico Villonaco 2 y grandes hidroeléctricas como Cardenillo y Santiago, que ya cuentan con diseños definitivos y permisos ambientales.

Jácome subrayó que Ecuador ofrece oportunidades de coinversión en proyectos de energía limpia por más de 500 millones de dólares en solar y eólica, y más de 5.000 millones en hidroeléctricas, consolidando un marco atractivo para la participación privada. Además, presentó el portafolio de transmisión eléctrica, con 19 proyectos valorados en más de 1.500 millones de dólares, entre ellos la interconexión Ecuador–Perú y nuevas subestaciones estratégicas que fortalecerán la seguridad energética y la integración regional.

La propuesta de CELEC refleja la apuesta del país por un modelo energético sostenible, competitivo y resiliente, que combina innovación tecnológica con estabilidad regulatoria. Con ello, Ecuador busca atraer inversión internacional y consolidar alianzas estratégicas que permitan aprovechar su vasto potencial renovable y avanzar hacia un sistema eléctrico moderno y desarrollado.