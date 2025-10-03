Autoridades de El Salvador destacan proyectos para empresas españolas

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS)

Autoridades de El Salvador, entre ellas las ministras de Economía, María Luisa Hayem; de Turismo, Morena Ileana Valdez; de Vivienda, Michelle Sol y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, presentaron ante más de 150 empresarios españoles las oportunidades de negocio e inversión en sectores clave del país, como infraestructuras o turismo, así como el nuevo proyecto que se ha puesto en marcha desde el Gobierno: “El Nuevo El Salvador”.

Inauguraron el encuentro empresarial bilateral el vicepresidente primero de CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido: el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Jaime Montalvo; y la subdirectora general de América de La Secretaría de Estado de Comercio, Isabel Rata. Participaron además en el acto la directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE, Inmaculada de Benito y la embajadora de El Salvador en España, Anabella Machuca.

La jornada sirvió poner sobre la mesa el gran cambio que ha conocido El Salvador y las oportunidades existentes para las empresas españolas con intereses en este mercado, especialmente en proyectos concretos de infraestructuras, turismo o energías renovables, entre otros sectores.

“La estrecha colaboración que mantenemos con El Salvador se refleja en el ámbito empresarial, a través de la estrecha relación que mantienen CEOE con ANEP, así como en el plano regional a través de CEIB. Es muy alentador ver los pasos que el país está dando para facilitar la actividad empresarial y atraer inversión, con medidas como el Plan Multianual de Facilitación del Comercio, que ya ha reducido en un 60% los tiempos de trámite y digitalizado más de 300 procesos”, subrayó el vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido. Estos avances, aseguró Garrido, junto a las mejoras en infraestructura y seguridad jurídica, hacen de El Salvador un destino atractivo para la empresa española. Además, su compromiso regional —reflejado en que la sede del SCA está en el país y en iniciativas como la Unión Aduanera o fenómeno del nearshoring— refuerza su papel como motor de competitividad y desarrollo en Centroamérica, valoró.

En este sentido, la subdirectora general de América de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Isabel Rata, destacó que España y El Salvador comparten una visión común de futuro, basada en la cooperación, la inversión y la sostenibilidad, para construir juntos un desarrollo económico y social duradero. “Las empresas españolas son aliadas estratégicas del desarrollo salvadoreño: con una inversión de 352 millones de euros en 2025, generan empleo, impulsan sectores clave y refuerzan los lazos que unen a nuestras sociedades”, informó. Además, prosiguió, España participa en proyectos emblemáticos del país como el Aeropuerto Internacional del Pacífico, financiados a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa - FIEM y otras instituciones multilaterales.

Desde la Cámara de España, el director Internacional, Jaime Montalvo, recordó que que las empresas españolas están presentes en el mercado salvadoreño, tanto a través de la exportación como del establecimiento permanente, en distintos ámbitos de actividad, pero aseguró que “todavía existe un largo camino por recorrer”. Para Montalvo, “jornadas como ésta representan una ocasión idónea para reforzar esas relaciones de comercio e inversión sobre la base de la cooperación entre empresas y la colaboración público-privada”.

Oportunidades de negocio en El Salvador

Durante el encuentro empresarial, las autoridades salvadoreñas destacaron las oportunidades de inversión en sectores clave como infraestructuras y turismo, enfatizando los avances en seguridad, desarrollo económico y la transformación del país. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, subrayó que El Salvador ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, especialmente en seguridad, lo que ha permitido un crecimiento sostenido en torno al 3% anual en el último lustro. “En 2024, 14 de 19 sectores crecieron, y la inversión extranjera directa (IED) ha alcanzado un 118% en el primer semestre de 2025”, afirmó, destacando el ambiente favorable para los negocios.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, remarcó que la relación con España atraviesa su mejor momento y destacó la importancia de los proyectos conjuntos en infraestructura y turismo. “El Salvador está más abierto que nunca a la inversión extranjera, y la cooperación con España es clave para acelerar nuestra transformación”, aseguró Mira, señalando la modernización de puertos y el desarrollo de megaproyectos como el aeropuerto o el Tren del Pacífico.

En el ámbito turístico, la directora de Turismo de CEOE, Inmaculada de Benito, resaltó el gran potencial del sector, destacando el crecimiento en el número de turistas internacionales y el impacto de iniciativas como Surf City. “El Salvador ha logrado captar un número récord de visitantes, lo que abre grandes oportunidades para las empresas españolas en gestión turística, infraestructura y digitalización, entre otros ámbitos”, declaró de Benito, reafirmando el compromiso de España con el desarrollo turístico del país.

La ministra de Turismo, Morena Ileana Valdez, destacó que El Salvador ha sido reconocido como uno de los países con mayor crecimiento turístico en América Latina, con un aumento del 81% en los últimos cinco años, y un 30% más de turistas españoles en 2024. “El Salvador está dejando atrás su historia difícil y se está consolidando como un destino turístico por excelencia en la región. Con la colaboración de las empresas españolas, podemos seguir posicionando al país como un referente turístico de sostenibilidad, accesibilidad y calidad”, concluyó Valdez.