Avianca conquista Madrid con INSIGNIA, su nueva clase ejecutiva que eleva la experiencia de volar

MADRID, 5 Nov (EUROPA PRESS)

Avianca celebró con gran éxito la presentación de INSIGNIA, su nueva clase ejecutiva en un exclusivo pop-up ubicado en el corazón de Madrid. Desde el 21 de octubre y hasta el 2 de noviembre, más de 2.000 personas entre invitados especiales, periodistas, líderes de opinión, aliados y viajeros frecuentes pudieron vivir una experiencia sensorial que reflejó los valores de elegancia, innovación y excelencia que caracterizan a la aerolínea.

El evento marcó un hito en la estrategia de Avianca para fortalecer su posicionamiento en el mercado europeo y destacar el lanzamiento de INSIGNIA, una propuesta diseñada para elevar la forma de volar entre Europa y Latinoamérica, con nuevos estándares de confort, servicio personalizado y detalles que hacen la diferencia.

El pop-up permitió a los invitados descubrir los nuevos asientos flatbed totalmente reclinables y vivir experiencias que celebraron los sentidos y la herencia latinoamericana: talleres de coctelería tropical, degustaciones de café colombiano after offices con DJ en vivo, y catas de vino y chocolate de la mano de Moxé, que los transportaron a un viaje sensorial por los sabores y aromas de Colombia y América Latina.

“Madrid es una puerta clave entre Europa y Latinoamérica, y por eso queríamos presentar INSIGNIA aquí, con una experiencia que nos permitiera conectar de forma cercana con nuestros clientes”, afirmó Rolando Damas, Director de Ventas de Avianca para Norteamérica y Europa, y añadió, “queremos que el cliente no solo descanse, sino que viva una experiencia cultural a bordo, INSIGNIA transforma el vuelo en un espacio de confort y conexión con Latinoamérica”.

La presentación de INSIGNIA by Avianca se enmarca dentro de la inversión de más de USD 800 millones que la aerolínea está realizando en 2025 para fortalecer su red, flota, servicio y experiencia del cliente. Este plan incluye la incorporación de nuevas aeronaves, 13 rutas adicionales y la expansión de la clase ejecutiva a más de 80 rutas en América, además de la apertura de nuevas salas VIP.

Con más de 105 años de historia, Avianca continúa consolidándose como una de las aerolíneas líderes de América Latina, conectando a más de 80 destinos en 25 países y ofreciendo a cada pasajero la posibilidad de elegir cómo volar, desde opciones competitivas hasta una experiencia premium renovada con INSIGNIA.