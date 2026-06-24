Avianca destaca que la nueva ruta a San Salvador crea oportunidades de turismo y negocios

Catalina Nannig, VP Sales & Distribution at Avianca - CEDIDA

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Avianca ha reforzado su apuesta por la conectividad entre Europa y Centroamérica con la reactivación de la ruta entre Madrid y San Salvador durante la temporada de verano. Una conexión con la que la compañía busca facilitar los viajes por turismo y negocios entre otros, además de fortalecer el acceso a toda la región centroamericana.

La Directora de Ventas y Distribución de Avianca, Catalina Nannig, ha señalado que la nueva operación forma parte de la estrategia de crecimiento internacional de la aerolínea y refleja su compromiso por ofrecer alternativas a todo tipo de viajeros. “Venimos consolidando una estrategia de crecimiento fuerte. Hemos crecido tanto dentro de América Latina como nuevas rutas hacia Europa y esta nueva ruta de Madrid- San Salvador es un buen ejemplo en ello”, ha afirmado

Nannig ha explicado que la nueva conexión se apoya en la relevancia de San Salvador dentro de la red de Avianca, ya que constituye el segundo centro de conexiones más importante de la compañía después de Bogotá. “Tenemos un punto de conexiones muy fuerte en Bogotá, pero el segundo más importante es San Salvador”, ha destacado.

La directiva ha subrayado además la importancia de España dentro de la estrategia europea en la aerolínea. “España es la puerta de entrada a Europa desde Latinoamérica y eso se refleja en la cantidad de operaciones que tenemos”, ha asegurado.

Uno de los pilares de la compañía, según la directora de ventas, es su propuesta de valor bajo el lema “El cielo es de todos”, una filosofía que busca adaptar la oferta a las necesidad de cada pasajero. "Seguimos consolidando nuestro posicionamiento de 'El cielo es de todos', con una oferta que llega a todos los segmentos y buscando que todos los clientes encuentren una opción que les acomode dentro de lo que es Avianca hoy día", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que la nueva ruta no está orientada a un único perfil de viajero, sino que pretende atender una demanda diversa. “Está enfocada en quien viaja por turismo, en quien hace negocios y también en quienes tienen vínculos familiares entre Europa y Centroamérica”, ha indicado.

Respecto a los criterios que llevan a la aerolínea a abrir nuevas conexiones, Nannig ha señalado que no solo se analiza el volumen de pasajeros, sino también las oportunidades económicas que puede generar una ruta. “Donde además de haber muchos pasajeros existen oportunidades de negocio o de turismo, eso suma puntos a la hora de evaluar una nueva operación”, ha explicado.

La responsable de ventas considera que la nueva ruta contribuirá a acercar oportunidades entre ambos lados del Atlántico en un momento en el que Centroamérica está ganando peso como destino turístico y empresarial. Asimismo, permitirá mejorar el acceso desde Madrid a otros mercados de la región gracias a las conexiones que la compañía ofrece desde San Salvador.

“Cada oportunidad de conectar un destino trae crecimiento. Trae oportunidades para quienes viajan, para las empresas y también para las economías de los países que conectan”, ha concluido.