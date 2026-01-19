Avianca llega a FITUR con Business Class INSIGNIA y más de 50 vuelos semanales entre Europa y Latinoamérica

La aerolínea conecta a los dos continentes con la operación de más de 50 vuelos semanales y, a través de su hub en Bogotá, facilita conexiones hacia los principales destinos de las Américas - Cedida

Avianca estará presente en FITUR con una de las ofertas más completas para viajar entre Europa y Latinoamérica, respaldada por su experiencia Business Class INSIGNIA by

Avianca

Avianca, la aerolínea latinoamericana con más de 106 años de historia conectando el mundo, aterriza en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel internacional, con su propuesta Business Class INSIGNIA by Avianca y su red de rutas, una de las más robustas de América Latina y la más completa entre España y Colombia.

El stand de Avianca estará ubicado en el Pabellón 3 – 3D01 y quienes lo visiten podrán disfrutar de experiencias que van desde descubrir su destino favorito a través de una dinámica de realidad virtual, hasta disfrutar de la experiencia de clase ejecutiva INSIGNIA by Avianca, culminando con la degustación de un buen café de Colombia de la mano de Juan Valdez.

“Estamos muy felices de visitar una vez más la Feria Internacional de Turismo de Madrid para contarles a nuestros aliados y clientes cómo estamos elevando la forma de volar entre Europa y América Latina con nuestra experiencia única INSIGNIA by Avianca y para dar buenas noticias como la reactivación de nuestra ruta estacional Madrid-San Salvador para el verano próximo. Esperamos que los próximos días sean muy positivos para nuestra industria para seguir conectando más y mejor a Europa con Latinoamérica”, señaló Rolando Damas, director de ventas de Avianca para Europa y Norteamérica.image.png

BUSINESS CLASS BY AVIANCA ELEVA LA FORMA DE VOLAR

Avianca presentará su experiencia de clase ejecutiva diseñada para brindar mayor confort y un servicio premium en rutas de largo alcance. Insignia by Avianca ofrece asientos Flatbed con reclinación de 180°, mayor privacidad y pantallas individuales de 16”; gastronomía de autor, diseñada por el chef colombiano Álvaro Clavijo; Amenity kits exclusivos, creados por Mola Sasa en colaboración con mujeres de la comunidad indígena Gunadule, y con productos de Loto del Sur; y más equipaje, prioridad en los mostradores y embarque, así como acceso a los Avianca Lounges (ahora también con acceso a las salas VIP de AENA en Madrid y Barcelona para socios Elite Gold y Diamond).

MÁS DE 50 VUELOS SEMANALES PARA CONECTAR CON AMÉRICA LATINA

Además, la propuesta para sus clientes se complementa con una red sólida que incluye más de 50 vuelos semanales entre Europa y América Latina, donde el hub de Bogotá cumple un rol estratégico para facilitar conexiones a más de 25 países y 80 destinos con la operación de más de 155 rutas.

Actualmente, Avianca opera 26 frecuencias entre Madrid y Bogotá, 7 frecuencias entre Barcelona y Bogotá; 4 frecuencias entre Madrid y Medellín, 3 frecuencias entre Madrid y Cali, 7 frecuencias entre Londres y Bogotá, y 7 frecuencias entre París y Bogotá. Solo entre enero y septiembre de 2025, la aerolínea transportó más de un millón de pasajeros en estas rutas.

Adicionalmente, como parte del Grupo Abra, la compañía amplía su alcance regional mediante los acuerdos de cooperación con la aerolínea brasileña Gol, lo que permite ofrecer una mayor conectividad desde y hacia el Cono Sur.

REGRESA LA RUTA DIRECTA MADRID-SAN SALVADOR

Como parte del fortalecimiento de su red entre Europa y Centroamérica, la aerolínea reactivará la ruta directa Madrid–San Salvador para la temporada de verano 2026, una operación de carácter estacional proyectada para iniciar el 14 de junio de 2026 y extenderse hasta el 15 de septiembre del mismo año, con cuatro frecuencias semanales, sujeto a las aprobaciones gubernamentales requeridas.

Para esta operación, Avianca contratará los servicios de Wamos Air, aerolínea española especializada en vuelos chárter y wet-lease, que operará aeronaves Airbus A330.