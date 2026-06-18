Avianca refuerza conexión con Centroamérica, reactiva la ruta directa Madrid–San Salvador

Catalina Nanning y Anabella Machuca - CEDIDA

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva operación fue presentada este jueves en Madrid por Catalina Nannig, vicepresidenta de Ventas de Avianca, y Anabella Machuca, embajadora de El Salvador en España, quienes encabezaron el acto inaugural y el corte simbólico de cinta de una ruta que fortalecerá los vínculos comerciales, turísticos y culturales entre España, El Salvador y el conjunto de Centroamérica.

Centroamérica continúa ganando protagonismo en el mapa económico y turístico internacional. En este contexto, Avianca refuerza la conectividad entre España y la región con la puesta en marcha de su operación estacional directa entre Madrid y San Salvador, una conexión que facilitará el intercambio de turistas, empresarios e inversores entre ambos mercados durante la temporada de verano.

La ruta, que ya está disponible, estará operando hasta el 15 septiembre de 2026, contará con cuatro frecuencias semanales y más de 2.300 asientos cada semana. Los vuelos serán operados por la aerolínea española Wamos Air en aeronaves Airbus A330 con capacidad para 288 pasajeros.

La nueva operación entre Madrid y San Salvador no solo fortalece la conectividad entre España y El Salvador, sino que consolida a la capital salvadoreña como uno de los principales puntos de conexión para acceder a otros mercados estratégicos de la región. Gracias a la red de Avianca, los viajeros procedentes de España podrán conectar de forma eficiente con destinos como Ciudad de Guatemala, San José de Costa Rica o Ciudad de México, ampliando significativamente las oportunidades de negocio, inversión y turismo en toda Centroamérica y el sur de Norteamérica.

Esta conectividad multiplica las opciones para empresas españolas con intereses en la región, así como para viajeros que buscan acceder a varios destinos desde una única puerta de entrada, favoreciendo además el intercambio comercial y la movilidad corporativa entre ambos lados del Atlántico. La mejora de la conectividad aérea responde a una creciente demanda de movilidad entre ambos lados del Atlántico y contribuye a dinamizar sectores clave como el turismo, la inversión, el comercio y los viajes corporativos.

Con esta expansión, Avianca refuerza además su presencia en Europa a través de sus principales puntos de operación en Madrid, Barcelona, Londres y París, fortaleciendo las conexiones entre los mercados europeos y latinoamericanos durante la temporada alta de viajes.

“Nos complace poner nuevamente a disposición de nuestros clientes esta conexión directa entre Madrid y San Salvador, una ruta que ha demostrado una importante demanda en temporadas anteriores y que continúa fortaleciendo los lazos entre España y Centroamérica. Seguimos comprometidos con acercar a más personas a nuevas oportunidades de turismo, negocios y reunificación familiar, a través de una red que conecta a España con más de 80 destinos en el mundo”, señaló Catalina Nannig, vicepresidente de Ventas de Avianca.

Por su parte, Anabella Machuca, embajadora de El Salvador en España, destacó que “esta nueva conexión representa mucho más que un vuelo entre Madrid y San Salvador; es un puente que acerca a nuestros pueblos, fortalece los lazos históricos que unen a España y El Salvador y abre nuevas oportunidades para el turismo, la inversión y el intercambio cultural. El Salvador vive un momento de gran transformación y creciente proyección internacional, y esta ruta permitirá que más viajeros descubran un país auténtico, dinámico, acogedor y lleno de oportunidades”.

La reactivación de la ruta Madrid–San Salvador forma parte del fortalecimiento de la operación transatlántica de Avianca para el verano de 2026. Durante esta temporada, la compañía alcanzará 67 frecuencias semanales entre Europa y América Latina, consolidando una de las redes de conectividad más amplias entre ambos continentes.

“Esta reactivación representa una nueva posibilidad para los viajeros europeos, especialmente para el mercado español, al ampliar las opciones de conexión con Centroamérica. Ahora los turistas podrán disfrutar de los atractivos de El Salvador y acceder de manera más ágil a otros países de la región, como Guatemala, Honduras o Nicaragua, para construir itinerarios multidestino y vivir más experiencias en un mismo viaje”, señaló Boris Iraheta, secretario general de CATA (Agencia de Promoción Turística de Centroamérica) .

Los billetes para esta ruta están disponibles en www.avianca.com , la aplicación de Avianca, los puntos de venta directos, el contact center y las agencias de viaje.

Datos de la operación Madrid – San Salvador

? Periodo de operación: del 15 de junio al 15 de septiembre de 2026.

? Frecuencias: cuatro vuelos semanales.

? Capacidad: aproximadamente 2.300 sillas semanales.

? Operación aérea: Wamos Air para Avianca.

? Aeronave: Airbus A330.

? Hub de conexión: San Salvador.

? Conectividad regional: acceso a destinos de Centroamérica y México a través de la red de Avianca.