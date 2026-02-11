Ayesa Digital prevé aumentar la plantilla cerca de un 10% en todos sus hubs tecnológicos hasta 2027

José Luis Manzanares, Antón Arriola y Manu Baraza - Cedida

Ayesa Digital, proveedor global de servicios digitales, planea incrementar cerca de un 10% el número de profesionales en todos sus hubs tecnológicos para acompañar el crecimiento del negocio hasta 2027. Así lo ha comunicado Antón Arriola, presidente de Kutxabank y representante del consorcio inversor que, el pasado 31 de diciembre, alcanzó un acuerdo para adquirir la firma tecnológica. El cierre de la operación está previsto en las próximas semanas, tras la aprobación de las autoridades competentes.

Durante una visita a la empresa, en la que participaron José Luis Manzanares, CEO de Ayesa, y los principales directivos de la consultora tecnológica, Arriola explicó que el objetivo es “promover un proyecto retador y ambicioso para todos los profesionales que forman parte de la compañía”.

Asimismo, reafirmó “la confianza en el equipo gestor y su apuesta por construir juntos un futuro ilusionante de crecimiento, en el que Ayesa Digital consolidará su posición como uno de los principales actores en un sector estratégico para el desarrollo y la competitividad de la industria”.

Sobre el futuro del negocio, Arriola destacó que “nuestro respaldo busca, además, generar nuevas oportunidades para el talento, fortalecer las capacidades y aprovechar la escala, manteniendo el compromiso con los principales mercados donde opera la compañía”. La estabilidad accionarial que proporcionará el consorcio contribuirá al desarrollo del plan estratégico, centrado en el crecimiento de la cartera y de los servicios a empresas e instituciones, con especial foco en inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización de procesos, gestión de datos y computación cuántica.

El proyecto garantiza la continuidad del empleo y abre nuevas oportunidades para perfiles del sector tecnológico. Con 11.000 profesionales y una red nacional e internacional consolidada, Ayesa Digital apostará por el empleo altamente cualificado, fomentando la formación en competencias digitales y la creación de puestos vinculados a la innovación y el desarrollo. Además, fortalecerá la cadena de valor tecnológica y generará sinergias con pymes y startups, con el objetivo de reforzar el tejido industrial y generar un impacto positivo en la economía.

NUEVO CEO

En el marco de la continuidad en la gestión y la confianza en el equipo directivo, se ha anunciado que, al cierre de la operación, Manu Baraza asumirá el cargo de consejero delegado de Ayesa Digital, mientras que José Luis Manzanares seguirá vinculado a la firma como senior advisor.

Baraza cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico y ha ocupado diferentes cargos directivos, tanto en la antigua Ibermática como en Ayesa. “El equipo de Ayesa Digital ha creado un ecosistema de trabajo y colaboración basado en la cercanía y el servicio de alta calidad al cliente. En esta nueva etapa nos apoyaremos en los mismos valores de esfuerzo y compromiso para afrontar grandes retos de crecimiento, rentabilidad y transformación”, destacó Baraza.

El consorcio inversor está formado por Indar Kartera (vehículo inversor de Kutxabank), Fundación BBK, el Gobierno Vasco —a través de Finkatuz, vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas— y Teknei (socio tecnológico). Ayer, Fundación Vital anunció también su incorporación al proyecto.