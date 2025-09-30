Ayesa firma un nuevo contrato de Metro en Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE, 30 Sep. (EUROPA PRESS)

Ayesa, proveedor global de servicios de ingeniería y tecnología, ha sido seleccionada por Metro de Santiago de Chile para llevar a cabo la asesoría especializada en el proyecto de instalación de puertas de andén en la Línea 1. Este contrato, que Ayesa ejecutará junto a Metro de Barcelona, refuerza la posición de Ayesa como socio estratégico en proyectos ferroviarios en América Latina.

El proyecto representa un hito de gran relevancia, no solo por la complejidad técnica que implica intervenir en la línea más antigua y concurrida de la red, sino también por el impacto directo que tendrá en la seguridad, eficiencia y experiencia de viaje de millones de usuarios que a diario utilizan este sistema de transporte.

La asesoría especializada de Ayesa abarcará todo el ciclo de ejecución, desde la ingeniería de detalle, fabricación y pruebas en fábrica, hasta la integración, montaje y puesta en marcha de los sistemas. Los trabajos contemplan soporte técnico en áreas clave como sistemas eléctricos, puertas de andén, señalización CBTC, material rodante, comunicaciones (CCTV, sonorización, TETRA), interfaces e integración de sistemas, así como aspectos operativos y de mantenimiento.

“La adjudicación de este contrato es un reconocimiento a nuestra experiencia en proyectos de alta exigencia técnica y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructuras de transporte más seguras y eficientes en Latinoamérica”, ha señalado Mariluz Ramírez, directora de la división de Transporte LATAM en Ayesa.

Con este nuevo encargo, Ayesa suma un nuevo proyecto de metro en Chile, donde ya ha participado en la inspección técnica de sistemas en la extensión de la Línea 3, la obra civil de los tramos 2, 3 y 4 de la Línea 7 y la asesoría especializada de la futura Línea 9 del Metro de Santiago.

A nivel regional, Ayesa cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito ferroviario, con intervenciones en los metros de Bogotá, Panamá, Quito, Lima, Santo Domingo y Monterrey, consolidándose como un referente en planificación, diseño, gerencia y supervisión de sistemas de transporte urbano.