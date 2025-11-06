Ayesa Ingeniería supervisa la construcción y diseño de la nueva línea ferroviaria de México

MÉXICO, 6 Nov (EUROPA PRESS)

Ayesa Ingeniería amplía su trayectoria en la gestión de grandes infraestructuras ferroviarias tras adjudicarse dos nuevos contratos en México. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) le ha asignado, por cerca de 20 millones de euros, la supervisión de dos tramos pertenecientes a la nueva red ferroviaria nacional de transporte de pasajeros, una infraestructura estratégica para el país desde el punto de vista social y económico.

El objetivo de esta actuación del Gobierno Federal es conectar*Ciudad de México con Nuevo Laredo, y en su primera fase se están desarrollando cuatro corredores ferroviarios: Ciudad de México–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, con una extensión total de 787 kilómetros.

Ayesa participa en dos de estos proyectos en UTE con la empresa Cal y Mayor Asociados. El primero corresponde a un tramo del tren Querétaro–Irapuato, de 30,3 kilómetros entre Querétaro y Apaseo el Grande, con un valor de 8 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. El segundo contrato abarca un tramo de 111 kilómetros del tren Saltillo–Nuevo Laredo, entre Saltillo y Santa Catarina, con un importe de 10,6 millones de euros y un plazo de 34 meses.

Las obras incluyen la construcción de*viaductos, túneles, pasos vehiculares y drenajes. En ambos contratos, el consorcio será responsable de la supervisión, control y seguimiento de la construcción y el diseño, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos, ambientales y de seguridad del proyecto.

TRENES ESTRATÉGICOS

Los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo recorrerán recorrerán en doble vía de pasajeros una distancia de 108,2 y 395,7 kilómetros, respectivamente, a una velocidad máxima de 200 Km/h. Se integrarán directamente a la red de pasajeros que enlazará Ciudad de México con Nuevo Laredo a partir de 2028.

Esta infraestructura beneficiará a millones de ciudadanos, promoverá la movilidad sostenible, reducirá los tiempos de traslado y optimizará la conectividad interurbana.

Se prevé una segunda fase de expansión con 2.600 kilómetros adicionales de vías, aún sin licitar, que conectarán nuevas rutas como Irapuato–Guadalajara, Querétaro–San Luis Potosí, San Luis Potosí–Saltillo y Mazatlán–Los Mochis.

Según Manuel González Villalobos, country manager de Ayesa en México, “con estas adjudicaciones, Ayesa refuerza su experiencia en proyectos de infraestructuras ferroviarias en América Latina, consolidando su papel como uno de los principales actores en la modernización del transporte en México”.